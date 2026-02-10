Comisia Pre-Vetting își încheie activitatea. Evaluări, contestații la CSJ și deficit de personal

Astăzi, 10 februarie 2026, Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Comisia Pre-Vetting”), își încheie activitatea.

Comisia Pre-Vetting a fost creată prin Legea nr. 26/2022, în martie, și și-a început activitatea în luna aprilie a aceluiași an. Comisia a evaluat în total 69 de candidați, informează Comisia Pre-Vetting.

Conform comunicatului de presă, inițial, 23 de candidați au promovat evaluarea, iar 46 nu au promovat. Urmare a deciziilor Curții Supreme de Justiție (CSJ) cu privire la contestațiile depuse de candidați împotriva deciziilor Comisiei, între septembrie 2023 și noiembrie 2024 Comisia a efectuat 22 de reevaluări și între septembrie 2024 și februarie 2025 o a doua reevaluare.

„Comisia s-a confruntat cu un deficit constant de personal”

În raportul său la final de mandat, Comisia scrie că s-a confuntat cu o serie de provocări.

„Comisia s-a confruntat cu un deficit constant de personal în timp ce a colectat și analizat un volum mare de informații de la diferite organizații publice și private, cooperarea unor candidați cu Comisia nu a fost întotdeauna optimă și examinarea contestațiilor împotriva deciziilor sale de către CSJ a durat de obicei șase și mai multe luni. Totodată, Comisia a fost nevoită să facă față, în mod regulat, campaniilor de denigrare împotriva activității sale sau a membrilor săi”, a precizat Comisia Pre-Vetting.

La fel, în comunicatul de presă Comisia precizează că evaluările extraordinare efectuate au contribuit „la creșterea gradului de conștientizare a judecătorilor și procurorilor cu privire la necesitatea de a respecta standardele de integritate financiară și etică, consolidând în același timp înțelegerea acestor standarde de către societate”.