Politico: UE pregătește un plan pentru aderarea parțială a Ucrainei în 2027. Care sunt acei cinci pași

UE elaborează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să adere parțial la bloc încă de anul viitor, au declarat 10 oficiali și diplomați pentru Politico. Acest lucru ar permite țării să adere înainte de a implementa pe deplin reformele necesare pentru participarea deplină la afacerile UE. Termenul limită pentru aderarea Ucrainei, 2027, este inclus în acordul de pace aflat în curs de negociere.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat reporterilor de la Kiev când a fost întrebat despre importanța oficializării unei date de aderare în 2027. „De aceea spunem să numim o dată. De ce o dată specifică? Pentru că data va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia”.

Potrivit unui oficial UE și a doi diplomați europeni, opțiunea discutată în prezent este denumită informal „extindere inversă”, deoarece permite efectiv țării să adere la bloc la începutul procesului de îndeplinire a criteriilor de aderare, mai degrabă decât la sfârșit, scrie Politico.

„Nu vor exista concesii în ceea ce privește problema reformelor”

Publicația notează că UE consideră această idee atractivă deoarece i-ar oferi Kievului timp să finalizeze reformele instituțiilor, sistemului judiciar și sistemului politic, oferindu-i în același timp anumite garanții de securitate și reducând probabilitatea slăbirii legăturilor sale cu Occidentul din cauza unei întârzieri în aderarea Ucrainei. În același timp, „nu vor exista concesii în ceea ce privește problema reformelor”, spune un oficial UE, iar toate celelalte surse Politico au confirmat acest lucru, notează publicația. Una dintre surse a explicat: „Aderarea la UE va fi benefică doar dacă țara trece printr-un proces de transformare pe parcurs. Comisia Europeană trebuie să găsească un echilibru între necesitatea de a acționa rapid și de a implementa reforme în Ucraina.”

Cinci etape ale procesului de aderare parțială a Ucrainei

Pe baza conversațiilor cu cinci diplomați reprezentând diverse țări, trei oficiali UE și doi oficiali ucraineni, Politico a identificat cinci etape ale procesului de aderare.