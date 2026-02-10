Politico: UE pregătește un plan pentru aderarea parțială a Ucrainei în 2027. Care sunt acei cinci pași
UE elaborează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să adere parțial la bloc încă de anul viitor, au declarat 10 oficiali și diplomați pentru Politico. Acest lucru ar permite țării să adere înainte de a implementa pe deplin reformele necesare pentru participarea deplină la afacerile UE. Termenul limită pentru aderarea Ucrainei, 2027, este inclus în acordul de pace aflat în curs de negociere.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat reporterilor de la Kiev când a fost întrebat despre importanța oficializării unei date de aderare în 2027. „De aceea spunem să numim o dată. De ce o dată specifică? Pentru că data va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia”.
Potrivit unui oficial UE și a doi diplomați europeni, opțiunea discutată în prezent este denumită informal „extindere inversă”, deoarece permite efectiv țării să adere la bloc la începutul procesului de îndeplinire a criteriilor de aderare, mai degrabă decât la sfârșit, scrie Politico.
„Nu vor exista concesii în ceea ce privește problema reformelor”
Publicația notează că UE consideră această idee atractivă deoarece i-ar oferi Kievului timp să finalizeze reformele instituțiilor, sistemului judiciar și sistemului politic, oferindu-i în același timp anumite garanții de securitate și reducând probabilitatea slăbirii legăturilor sale cu Occidentul din cauza unei întârzieri în aderarea Ucrainei. În același timp, „nu vor exista concesii în ceea ce privește problema reformelor”, spune un oficial UE, iar toate celelalte surse Politico au confirmat acest lucru, notează publicația. Una dintre surse a explicat: „Aderarea la UE va fi benefică doar dacă țara trece printr-un proces de transformare pe parcurs. Comisia Europeană trebuie să găsească un echilibru între necesitatea de a acționa rapid și de a implementa reforme în Ucraina.”
Cinci etape ale procesului de aderare parțială a Ucrainei
Pe baza conversațiilor cu cinci diplomați reprezentând diverse țări, trei oficiali UE și doi oficiali ucraineni, Politico a identificat cinci etape ale procesului de aderare.
- UE accelerează revizuirea cererii Ucrainei și, în acest scop, oferă Kievului recomandări privind „clusterele” – grupuri de probleme care trebuie formalizate legal pentru a obține statutul de membru. Aceste informații au fost deja furnizate pentru trei dintre cele șase clustere de negociere. Reprezentanții ucraineni le vor primi pentru clusterul rămas la reuniunea miniștrilor afacerilor europene din Cipru, în martie.
- Se elaborează un model de aderare parțială. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o întâlnire cu reprezentanții UE de vineri, 6 februarie, a prezentat mai multe opțiuni, inclusiv „extinderea inversă”. Procesul va fi „reconfigurat – te alături și apoi dobândești treptat drepturi și obligații”, a explicat un oficial UE.
- UE trebuie să depășească nu numai ezitarea unor membri ai UE (inclusiv Germania), care se îndoiesc de înțelepciunea creării a două grupuri de țări cu drepturi și obligații diferite, ci și opoziția directă a prim-ministrului ungar Viktor Orbán. El a numit Ucraina „dușmanul nostru” pentru cererea sa de a opri aprovizionarea cu energie a Rusiei către UE și a declarat că aceasta nu ar trebui „niciodată” să fie admisă în uniune. Bruxelles-ul speră că Orbán va pierde alegerile din aprilie
(conform sondajelor, partidul său are 38% din voturi, față de 49% pentru partidul de opoziție Tisza).
- Dacă Orbán își păstrează funcția, UE speră că Donald Trump îl va forța să își schimbe poziția. Prevederea privind aderarea Ucrainei la UE este unul dintre cele 20 de puncte din acordul de pace pe care Trump încearcă să îl negocieze.
- Dacă nici Trump nu reușește să-l convingă pe Orbán, articolul 7 din tratatul UE ar putea fi invocat pentru a priva Ungaria de dreptul de vot, potrivit a doi diplomați UE. Acesta ar putea fi aplicat unei țări care încalcă valorile fundamentale, iar Bruxelles-ul și Budapesta sunt de mult timp în conflict pe această temă, deoarece guvernul Orbán a subminat în mod constant instituțiile democratice precum mass-media independentă și sistemul judiciar, scrie Politico. Bruxelles-ul nu va ridica problema decât după alegerile din Ungaria. Dar atunci, dacă Orbán este reales și continuă să obstrucționeze procesul decizional al UE, o astfel de mișcare este „absolut posibilă”, a declarat un al treilea diplomat pentru Politico.