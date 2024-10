Guvernul României extinde lista produselor importate din Ucraina doar pe bază de licență. Ouăle și carnea de păsăre, oprite să intre în țară

Guvernul României a răspuns fermierilor și antreprenorilor români care au sesizat că produsele importate din Ucraina precum ouăle, făina sau zahărul nu sunt la același nivel de calitate ca cele din Uniunea Europeană (UE) și că sunt vândute la prețuri mai mici decât cele produse în țările europene, „fiind o concurență neloială produselor autohtone”. Așadar, la propunerea Ministerului Agriculturii, lista produselor importante din Ucraina doar pe bază de licență a fost extinsă, fiind adăugate carnea de pasăre și ouăle, scrie Hotnews.ro.

„În şedinţa de guvern de astăzi am mai rezolvat o problemă a producătorilor români din sectorul avicol. Aceştia se confruntau cu o reală problemă din cauza importurilor de ouă şi carne de pasăre din Ucraina, la preţuri de dumping, mult sub costurile de producţie pe care le au fermierii noştri. Aşadar, am completat lista produselor care pot fi importate din Ucraina, doar pe bază de licenţă de import, cu ouă şi carne de pasăre. Am luat practic aceeaşi măsură pe care am aplicat-o cu succes în cazul importurilor de cereale, făină şi zahăr, pentru că este datoria noastră să protejăm producţia românească”, a spus ministrul Agriculturii român, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, potrivit Hotnews.ro.

Fermierii români, protejați de Guvernul Ciolacu

Hotnews.ro scrie că decizia a venit după ce Guvernul a aplicat aceeași procedură pentru cerealele din Ucraina, o măsură care a scos din piață cerealele ieftine, care nu erau la standarde UE.

„Costurile, bineînţeles, sunt mai mari cu 30% decât cele din Ucraina, pentru că ei nu au condiţionalităţile Uniunii Europene și am luat această decizie. Dar nu am luat o decizie de interzicere, am luat o decizie de licenţiere pe aceste produse, astfel încât atunci când industria alimentară are nevoie de aceste produse iar România nu are grad de autosuficienţă de 100% în anumite perioade, să poată importa pe bază de licenţă aceste produse. (…) Acelaşi mecanism prin care l-am dat şi la cereale, la făină, la zahăr”, a mai spus Florin Barbu, potrivit Hotnews.ro.