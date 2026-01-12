Groenlanda spune că ar trebui să fie apărată de NATO

Guvernul Groenlandei a declarat luni, 12 ianuarie, că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic are loc sub egida NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, scrie Reuters.

„Toate statele membre NATO, inclusiv Statele Unite, au un interes comun în apărarea Groenlandei”, a declarat guvernul de coaliție al insulei într-un comunicat.

Declarațiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei, iar majoritatea locuitorilor săi nu doresc să devină parte a SUA.

Trump a spus că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda pentru a preveni ca Rusia sau China să ocupe în viitor teritoriul situat strategic și bogat în resurse minerale.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a avertizat luni, 12 ianuarie, că o preluare militară a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO.

Potrivit experților și surselor Politico, planul președintelui SUA, Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar putea fi realizat în 2026: Washingtonul va programa finalizarea acestui proces fie pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA pe 4 iulie, fie cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.