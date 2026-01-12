Comisarul UE avertizează că NATO se va încheia dacă Trump invadează Groenlanda

O preluare militară americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru Apărare Andrius Kubilius, împărtășind opinia liderei daneze Mette Frederiksen, transmite POLITICO.

„Sunt de acord cu premierul danez că va fi sfârșitul NATO, dar și în rândul oamenilor va fi foarte, foarte negativ”, a declarat Kubilius luni, 12 decembrie, la o conferință pe teme de securitate din Suedia.

Insula este o parte în mare parte autonomă a Danemarcei. Președintele Donald Trump a declarat că SUA are nevoie de Groenlanda pentru propria securitate și că aceasta trebuie să fie deținută de Washington pentru a împiedica preluarea controlului de către Rusia și China. O prezență militară americană acolo, a adăugat el, nu este suficientă pentru a ține Moscova și Beijingul departe.

Cuvintele lui Kubilius marchează prima dată când un oficial de rang înalt al UE a susținut public poziția lui Frederiksen, deși diplomații UE sunt de acord în privat cu ea.

„De asemenea, voi preciza că, dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen într-un interviu din 5 ianuarie acordat postului de televiziune TV2.

Declarația contrastează însă cu cea a secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a insistat astăzi că alianța nu este în criză.

Într-un interviu de două ore acordat ziarului New York Times, pe 7 ianuarie, Trump a fost întrebat dacă achiziționarea Groenlandei este mai importantă pentru el decât păstrarea alianței militare.

Liderul american nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două.

Diplomații UE care au vorbit cu POLITICO nu au fost de acord că SUA vor folosi forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, dar au fost de acord că Trump va obține ceva de pe urma presiunii pe care a exercitat-o ​​- cel puțin o prezență militară europeană sporită.