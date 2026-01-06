Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente

Planul președintelui SUA, Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar putea fi realizat în 2026: Washingtonul va programa finalizarea acestui proces fie pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA pe 4 iulie, fie cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, potrivit experților și surselor Politico.

Pentru a realiza acest lucru, Trump va încerca să organizeze o „campanie de influență politică pentru a schimba echilibrul existent” în regiunea daneză cu o populație de 56000 de locuitori, a remarcat Mujtaba Rahman, director general al biroului european al think tank-ului Eurasia Group. Aceste măsuri ar putea include mituirea politicienilor locali pentru a consolida controlul militar și civil, a spus expertul, adăugând că riscul este „real și serios”.

Potrivit The Economist, administrația Trump elaborează un Compact de Liberă Asociere pe care îl va oferi direct Groenlandei. Statele Unite au astfel de acorduri cu state mici din Oceanul Pacific. Acestea oferă forțelor militare americane libertate de acțiune în țările participante în schimbul garanțiilor de comerț fără taxe vamale. Potrivit publicației, oficialii lui Trump au încercat deja să negocieze direct cu autoritățile groenlandeze, dar până acum au fost respinși.

Anterior, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a acuzat SUA de o retorică „complet și total inacceptabilă”, declarând: „Destul este destul”.

Duminică, 4 ianuarie, Trump a spus că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda. Astfel, s-a întors la acele declarații care provoacă temeri privind o invazie americană a insulei în mare parte autonome, fostă colonie daneză, care rămâne parte a Regatului Danemarcei. Politica externă și de securitate a Groenlandei continuă să fie controlată de Copenhaga, scrie publicația.

„Amenințările, presiunile și vorbele despre anexare nu au ce căuta între prieteni. Așa nu vorbești cu un popor care a demonstrat în mod repetat responsabilitate, stabilitate și loialitate. Destul este destul. Fără mai multă presiune. Fără mai multe aluzii. Fără mai multe fantezii despre anexare”, a spus Nielsen într-o postare pe rețelele sociale.

Groenlanda, a menționat el, este „deschisă dialogului”, dar acesta trebuie să aibă loc prin canalele corespunzătoare și în conformitate cu dreptul internațional, „nu prin postări aleatorii și lipsite de respect pe rețelele sociale”.

Premierul a mai adăugat că „Groenlanda este casa noastră și teritoriul nostru. Și așa va rămâne.”