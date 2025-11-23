Grav accident la Ungheni: O tânără a murit după ce mașina a derapat și s-a lovit de un copac

Poliția din Ungheni a fost sesizată, pe 23 noiembrie, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. În urma acidentului, tânăra care se afla la volanul mașinii și-a pierdut viața înainte de sosirea echipajului medical, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că o tânără de 21 de ani, locuitoare a satului Săghieni, care nu deținea permis de conducere, se deplasa la volanul unui Volkswagen în direcția municipiului Ungheni.

Aceasta a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat și a fost proiectată pe sensul opus, tamponându-se într-un copac de pe marginea carosabilului.

„În urma impactului, tânăra a decedat înainte de sosirea echipajului medical, iar pasagerul din mașină, un bărbat de 31 de ani, a fost transportat la Spitalul din Bălți, prezentând multiple traumatisme”, potrivit IGP.

Pe caz a fost inițiat un proces penal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.