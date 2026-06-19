GALERIE FOTO 34 de ani de la bătălia de la Tighina (Bender)

Vineri, 19 iunie, se împlinesc 34 de ani de la bătălia de la Tighina (Bender). Bătălia a avut loc între 19 iunie și 22 iunie 1992, între poliția naționala, unități ale Armatei Naționale a R. Moldova, pe de-o parte și separatiștii transnistreni, Armata a 14-a și voluntari ruși (cazaci), pe de altă parte, a amintit Agenția Națională a Arhivelor, publicând imagini din arhiva națională din acea perioadă.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat la manifestările dedicate marcării a 34 de ani de la evenimentele tragice din iunie 1992, de pe platoul Varnița–Tighina, desfășurate în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova, potrivit Biroului politici de reintegrare.

La ceremonia comemorativă au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, MAI, Ministerului Apărării, contingentului de pacificare din partea Republicii Moldova, precum și veterani ai conflictului armat de pe Nistru. În semn de recunoștință și respect față de memoria eroilor căzuți, participanții au depus flori la Capela Memorială și la monumentul „Mama Îndurerată”.

Mai jos, imagini publicate de Agenția Națională a Arhivelor, din Tighina și împrejurimi în timpul razboiului de independență al R. Moldova împotriva forțelor rusești și a autorităților ilegale din stânga Nistrului.

Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, fondul personal Nicolae Pojoga

Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, fondul personal Nicolae Pojoga

Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, fondul personal Nicolae Pojoga

Potrivit datelor oficiale, 321 de persoane și-au pierdut viața în războiul de pe Nistru din 1992, iar circa o mie de persoane au fost rănite.

Războiul de pe Nistru a durat din martie până în iulie 1992 şi a afectat mai multe localităţi, printre care Dubăsari, Corjova, Coşniţa, Cocieri, Roghi, Tighina şi Varniţa. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut nici până astăzi, dar, potrivit unor estimări, au murit aproape 300 de combatanţi, 400 de civili din dreapta Nistrului şi peste 800 de persoane originare din regiunea transnistreană.