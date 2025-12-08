FOTO Fostul premier Dorin Recean a primit Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” din partea Ucrainei. Distincția i-a fost înmânată de ambasadorul Paun Rohovei

Fostul prim-ministru al R. Moldova, Dorin Recean, decorat în august 2025 de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, clasa I, a primit distincția luni, 8 decembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Ambasada Ucrainei în R. Moldova.

Ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, i-a înmânat fostului premier distincția.

„Această înaltă distincție de stat a fost conferită prin Decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, nr. 617 din 23 august 2025.

Distincția reprezintă recunoașterea contribuției semnificative a domnului Recean la consolidarea parteneriatului ucraineano-moldovenesc, a poziției sale consecvente și principiale ca politician și înalt demnitar al R. Moldova în sprijinul suveranității de stat și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și a participării sale active la inițiative caritabile și la promovarea statului ucrainean în lume.

Ucraina apreciază înalt solidaritatea neclintită a Moldovei în aceste vremuri grele. Decorarea lui Dorin Recean este, de asemenea, un simbol al recunoștinței poporului ucrainean față de partenerii moldoveni pentru sprijinul pe care îl simțim în fiecare zi”, arată un comunicat al misiunii diplomatice.

Sursa foto: Ambasada Ucrainei în R. Moldova

Dorin Recean a ocupat funcția de premier al R. Moldova în perioada 2023-2025.

Pe 23 august 2025, liderul de la Kiev a acordat mai multe distincții unor politicieni, printre care prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și Dorin Recean, care pe atunci deținea funcția de prim-ministru al R. Moldova. Decretul a fost publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.