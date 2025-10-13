Dorin Recean se retrage din viața politică. Experții analizează care sunt provocările și sarcinile următorului prim-ministru

Dorin Recean a anunțat luni, 13 octombrie, că se retrage din viața politică a R. Moldova odată cu încheierea mandatului actualului guvern și că nu va prelua conducerea viitorului cabinet de miniștri. Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți pentru a analiza posibilele motive ale deciziei premierului, precum și provocările care îl așteaptă pe următorul prim-ministru.

Andrei Curăraru: „Următorul guvern va trebui să ia decizii nepopulare în implementarea reformelor”

Andrei Curăraru, expert în cadrul Comunității WatchDog, consideră că nicio persoană nu încheie un mandat de prim-ministru fără să fie afectată într-un fel sau altul. Potrivit lui, decizia lui Dorin Recean de a se retrage din viața politică ar fi determinată de o combinație de factori personali și profesionali.

Sursa foto: Andrei Curăraru/ Facebook

„Pe de-o parte, el are un business pe care trebuie să-l realizeze și nu poate să existe fără participarea lui. Pe de altă parte, ne dăm seama că următorul guvern va trebui să ia inclusiv diverse decizii care vor fi nepopulare în implementarea reformelor necesare pentru negocierile cu Uniunea Europeană. Sunt sigur că și factorul personal: oboseala, stresul legat de gestionarea unui număr suficient de crize, multe dintre ele generate de Federația Rusă, l-au determinat să facă acest pas. Mai mult decât atât, eu aș mai menționa că este bine pentru PAS că se mai schimbă la față garnitura de guvernare, pentru că promisiunea asta a fost făcută după alegerile prezidențiale și încă n-a fost realizată. Schimbările au fost cosmetice. Poate acum vor fi esențiale și vor reflecta un guvern care să aibă capacitatea, dar și susținerea publică pentru a merge în UE. Activitatea lui (Dorin Recean, n.r.) ca premier a fost apreciată pozitiv de circa 34% din populație, conform unui sondaj WatchDog.MD și Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”. Acest lucru ne vorbește despre faptul că nu poți să ieși bine din această poziție de premier, iar următorul prim-ministru va trebui să se gândească și la faptul că ar trebui să fie prezidențiabil. În mai puțin de trei ani avem o competiție pentru următorul mandat de președinte al R. Moldova și Maia Sandu nu mai poate să participe”, susține Andrei Curăraru.

Expertul spune că următorul prim-ministru va trebui să îmbine două calități: pe de-o parte să înțeleagă „foarte bine” actul de guvernare, iar pe de altă parte să înțeleagă stilul de negocieri și de comunicare cu Uniunea Europeană. În opinia sa, cel puțin două persoane dispun de această experiență: Nicu Popescu și Marcel Spatari.

„Se mai vehiculează și o a treia candidatură din exterior – domnul Tofan (Vasile Tofan, n.r.) – care are o experiență vastă în domeniul business-ului, dar nu în mod obligatoriu înțelege foarte bine cum se realizează actul de guvernare (…). Nu cred că există o candidatură ideală. Mai degrabă aș vorbi despre o garnitură guvernamentală care ar putea să ne avantajeze, o garnitură care să se schimbe suficient pentru ca oamenii să înțeleagă că există o forță nouă în spatele acestui guvern, că avem suficientă deschidere din partea PAS pentru a se schimba din interior. Înțelegem că PAS a rămas la guvernare, dar a ieșit din această campanie cu un număr mai mic de mandate decât data trecută, deși s-a votat mai mult. Acest lucru reflectă niște realități politice pe care PAS trebuie să le înțeleagă. O garnitură guvernamentală care nu va fi legată strict de structurile de partid și să includă mai mulți așa-numiți tehnocrați sau experți din diferite domenii, inclusiv posibil atrași din partidele extraparlamentare, ar putea să dea mai multă legitimitate acestei guvernări, care să realizeze acest mandat de integrare europeană care i s-a oferit PAS-ului. După mine, un premier bun este un prim-ministru care înțelege că trebuie să facă multe sacrificii și care să nu pună scopul personal/ electoral deasupra necesităților reformelor dure pe care le va cere integrarea europeană”, consideră Curăraru.

Mihai Iscac: „Trebuie să aibă experiență în guvernare, viziune strategică și capacitatea de a comunica direct și empatic cu cetățenii”

Analistul politic Mihai Isac este de părere că Dorin Recean și-ar fi ales „o retragere calculată” pentru a evita uzura politică inevitabilă pe care o aduce exercitarea îndelungată a puterii executive. Potrivit expertului, în R. Moldova, „imaginea unui lider tehnocrat care pleacă voluntar, fără a fi învins de opoziție, poate fi o strategie de capital simbolic”.

Sursa foto: ZdG

„El rămâne asociat cu stabilitatea, profesionalismul și consolidarea instituțională, fără a se eroda în bătăliile interne ale viitorului ciclu electoral. El poate reveni astfel oricând în politica mare, inclusiv la alegerile prezidențiale din 2028. Domnul Recean a avut un mandat extrem de greu, pe fondul crizelor economice și a invaziei militare ruse ilegale împotriva Ucrainei. Sunt anumite speculații cu privire la faptul că acesta a picat victimă a războiului intern din PAS și nu trebuie să uităm că domnul Recean nu a fost niciodată membru PAS. Conform unor surse politice, fostul premier Recean a mai amenințat anterior, în timpul mandatului, că va demisiona dacă factorii PAS se vor opune unor decizii. O astfel de tactică a trezit cu siguranță nemulțumiri la adresa sa. Pe de altă parte, decizia sa reflectă și o logică politică internă a echipei de guvernare. PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare, are nevoie de o „reîmprospătare” a feței executive pentru a reconecta partidul cu un electorat tot mai exigent. Dorin Recean, perceput ca un premier tehnic și mai puțin carismatic, a servit ca un garant al stabilității într-o perioadă de tranziție, însă continuarea cu el ar fi putut transmite un semnal al stagnării. Retragerea sa lasă loc unei figuri noi care să ofere un mesaj de reînnoire și energie înaintea următoarelor confruntări electorale, păstrând totodată coeziunea echipei proeuropene. Este de așteptat ca un număr mic de persoane din fosta echipă de guvernare să rămână în viitorul guvern”, explică analistul politic.

Mihai Isac consideră că R. Moldova are nevoie de „un premier care să îmbine autoritatea morală cu pragmatismul politic, o figură capabilă să inspire încredere internă, dar și să fie credibilă în fața partenerilor europeni”. În contextul parcursului european accelerat, potrivit lui Isac, viitorul premier ar mai trebui să fie „un diplomat intern și extern deopotrivă”.

„Noul lider al executivului trebuie să aibă experiență în guvernare, viziune strategică și capacitatea de a comunica direct și empatic cu cetățenii. El trebuie să continue reformele începute, în special în domeniul justiției, al administrației publice și al securității energetice, dar și să întărească legătura dintre guvern și societate, afectată în ultimii ani de o comunicare adesea rece și tehnică (…). Viitorul premier va trebui să acorde o atenție aparte procesului de reintegrare în spațiul constituțional a regiunii aflate sub ocupație militară rusă ilegală din estul R. Moldova. Printre posibilii candidați la funcția de prim-ministru se discută intens nume precum Nicu Popescu, fostul ministru al Afacerilor Externe, care are o reputație solidă la Bruxelles și o imagine de modernizator, Mihai Popșoi, vicepremier și șef al diplomației moldovenești, cu o atitudine echilibrată și o bună înțelegere a mecanismelor europene, Vasile Tofan, un profesionist cu experiență în lumea afacerilor, dar credibil pentru partenerii occidentali, dar și Marcel Spatari, fost ministru al Muncii, cunoscut pentru abordarea sa reformistă și orientarea social-liberală. Un alt număr discutat este cel al Doinei Nistor, portofoliul ei combinând responsabilități administrative semnificative privind politici economice și de digitalizare, împreună cu funcția de înalt oficial al executivului. Alegerea finală va depinde de mesajul pe care Maia Sandu și PAS doresc să-l transmită înainte de următorul ciclu electoral, și anume continuitate tehnocrată sau o etapă de relansare politică energică. Desigur, faptul că Maia Sandu nu va putea candida pentru un nou mandat oferă o greutate suplimentară acestui mandat, viitorul premier putând deveni un prezidențiabil cu șanse reale, în cazul în care reformele vor fi implementate și vor avea rezultatul scontat”, subliniază expertul.

Angela Grămadă: „Una din cele mai importante lupte s-a consumat”

Angela Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”, consideră că motivele retragerii lui Recean din viața politică „pot fi diverse și trebuie să luăm în calcul și posibilitatea ca unele dintre ele să fie personale”.

În opinia expertei, noul premier trebuie să aibă o viziune despre dezvoltarea economică a R. Moldova și să fie ajutat să o integreze în cealaltă prioritate a noastră: integrarea europeană. Astfel, Grămadă consideră următorul premier trebuie „să cunoască cum funcționează economia, economia de piață, să aibă conexiunile necesare în afară pentru a ne promova interesele de dezvoltare economică, politică și de securitate, să fie un bun negociator și organizator, să fie puternic pentru a rezista atacurilor interne și externe și să promoveze o politică de cadre eficiente”.

Sursa foto: Facebook

„Am mai avut experiențe sau precedente în care oficiali de rang înalt s-au retras din viața politică, ca mai apoi să revină în forță în alte funcții nu mai puțin importante. Însă, trebuie să reamintim aici publicului și cu ce mandat a venit domnul Recean la guvernare: să întărească reziliența R. Moldova în contextul atacurilor tot mai frecvente și presiunilor tot mai agresive ale Federației Ruse asupra decidenților de la Chișinău, în contextul agresiunii extinse asupra Ucrainei. Mandatul său a avut drept prioritate securitatea națională. Misiunea a fost îndeplinită. Alegerile prezidențiale, referendumul, dar și alegerile parlamentare au fost organizate. Una din cele mai importante lupte s-a consumat. Este posibil să fie necesară o reconfigurare, o strategie diferită, o revigorare a echipei și un angajament politic real pentru reformarea PAS. Nu știu dacă Dorin Recean putea să facă acest lucru și să propună ceva nou țării. Nu știu dacă își dă seama și opinia publică de faptul că în interiorul acestui partid sunt voci diferite cu opinii diferite și care au viziuni diferite. Poate domnul Recean a avut anumite planuri în ceea ce privește rolul său în cadrul partidului, dar s-a ciocnit de opoziție internă. Cred că acum trebuie să ne concentrăm atenția asupra unei persoane cu o viziune nouă, care să pulseze cu acea experiență economică, pe care chiar domnul Recean a definit-o ca fiind prioritate maximă. În vremuri noi, avem nevoie de soluții noi. Unii oameni au nevoie să fie lăsați să plece, ca să poată să revină. Nu-i putem ține «legați de glie». Vor sabota glia sau statul în cazul dat (…)”, a punctat Grămadă.

Valeriu Pașa: „Ideal ar fi să se ocupe în continuare de acest proces tot Dorin Recean, din altă funcție”

Între timp, Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog, subliniază că prioritară acum este alegerea unui lider sau a unei lidere pentru partidul aflat la guvernare.

Sursa foto: ZdG

„Acum se caută un prim-ministru. Și nu cred că este focusul corect, nu contează cel mai mult cine va ocupa fotoliul de la etajul cinci în PMAN. Eu văd două lucruri mult mai importante.

1) Mă interesează cine va fi premier în anul 2028, când vom intra în alegeri prezidențiale. Tot atunci, sper, vom fi și la etapa când vom încheia procesul de negocieri privind aderarea la UE și vom trece la etapa de aprobare de către țările membre. Acel premier trebuie să fie candidatul pentru funcția de Președinte de țară. Unul capabil să încerce să preia ștafeta de la Maia Sandu.

2) Mult mai important decât cine va fi ales prim-ministru acum este să fie ales un lider sau o lideră nouă a partidului de guvernământ. Iar PAS cred că are nevoie de timp și un proces democratic intern calm și pe bune. Cred că orizontul de 1 an este rezonabil, iar deja atunci poate fi numit în fruntea guvernului. Pentru că singura modalitate democratică este când liderul partidului de guvernare conduce Executivul. Iar domnul Grosu, cu toate că este un om decent, nu este un lider capabil să tragă înainte un partid mare.

3) Eventual, acel cineva ar putea deveni prim-ministru și acum, iar abia apoi să ajungă și lider PAS. Totuși cred că ordinea inversă este mai bună.

4) Din punctul meu de vedere este nevoie de un premier care să se concentreze în următoarele 12-18 luni pe economie, pe reformele mari dar necesare pentru a echilibra bugetul și a pregăti aderarea la UE. Mai degrabă un profil tehnocrat.

5) În același timp, este vital important să nu se oprească consolidarea securității. PAS are card-blanche de la alegători pentru a curăța țara de agentura rusească. Finanțarea ilegală a partidelor și a propagandei trebuie să fie stârpită. Iar justiția pusă la treabă. Cei care au smântânit borcanele cu crypto de la Șor pentru a semăna ură și dezinformare trebuie să fie pedepsiți. Ei sunt, în esență, spioni ai Rusiei. Că vorbim de politicieni, că despre propagandiști. Trebuie să suporte consecințele. Dacă nu se întâmplă – următoarele alegeri vor fi la fel ca precedentele, sau mai rău.

6) Ideal ar fi să se ocupe în continuare de acest proces tot Dorin Recean, din altă funcție. Dacă și nu e el, important să fie o distincție clară între premierul care se ocupă de economie și reforme, iar altcineva de securitate. Nimeni nu le poate face bine pe ambele.

7) Reformarea justiției trebuie regândită – aici rolul de lider trebuie să îi revină președintei Maia Sandu, însă cu o nouă echipă. Cred cu îndârjire că există în această țară și alții decât convenționalul cerc CRJM care au idei și înțelegere despre cum poate fi creat un dialog corect și constructiv care să îmbine asigurarea independenței justiției și eliminarea corupției în interesul oligarhilor pro-ruși”, a scris Valeriu Pașa într-o postare pe Facebook.

Recean: „Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră”

Pe 13 octombrie 2025, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că PAS a vrut să-l înainteze din nou pe Dorin Recean la funcția de premier, însă acesta a decis să se retragă din viața politică. Tot în aceeași conferință, Recean a spus că nu va continua să se implice în viața politică și că-și va depune mandatul de deputat pe care l-a obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Premierul susține că-și va continua parcursul profesional pe care l-a lăsat într-o parte acum câțiva ani.