Noul Guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu, a primit, vineri, votul de încredere al Parlamentului. În timpul unei ședințe maraton a Parlamentului, Munteanu a răspuns la o serie de întrebări legate de parcursul european al R. Moldova, investiții, pensii și reforma justiției. Întrebat de deputatul comunist Adrian Domentiuc dacă va demisiona în cazul în care nu va realiza aderarea la UE până în 2028, Munteanu a răspuns că își va da demisia „cu siguranță”.

Nouă miniștri din Guvernul Recean își păstrează funcțiile și în noul Executiv. Este vorba despre Vladimir Bolea, Cristina Gherasimov, Mihai Popșoi, Dan Perciun, Ludmila Catlabuga, Daniella Misail-Nichitin, Dorin Junghietu și Anatolie Nosatîi. De asemenea, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, devine noul secretar general al Guvernului. Opt ministere vor avea miniștri noi. Ministerul Justiției va fi condus de Vladislav Cojuhari, care până acum a ocupat funcția de secretar general al Ministerului de Interne. Eugen Osmochescu, expert în implementarea și evaluarea strategiilor, va prelua portofoliul de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Valeriu Chiveri, fost ambasador al R. Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia, va exercita funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Ministerul Finanțelor va fi condus de Andrian Gavriliță, care are experiență în domeniul economic. Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, a fost numită în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Emil Ceban va renunța la funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătății.

La Ministerul Mediului a fost desemnat Gheorghe Hajder, care până în prezent a ocupat funcția de secretar de stat al instituției. Cristian Jardan, fost jurnalist și consilier politic în cabinetul lui Dorin Recean, va prelua conducerea Ministerului Culturii. Din cei 18 membri ai Guvernului, doar patru sunt femei — cu trei mai puține decât în Executivul precedent. Noua formulă ridică semne de întrebare privind angajamentul Cabinetului de miniștri față de egalitatea de gen și reprezentarea echitabilă în procesul decizional, atenționează mai multe activiste consultate de ZdG. Un articol la acest subiect găsiți pe zdg.md.

Programul de guvernare al noului Cabinet de miniștri prevede 16 priorități sectoriale, printre care finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028 și stimularea creșterii economice. Noul prim-ministru promite că echipa guvernamentală va reuși să majoreze salariul minim la 10 mii de lei și salariul mediu la 25 mii de lei, să asigure finanțarea a 25 mii de întreprinderi, construcția a 3000 de km de drumuri și investiții de 6 miliarde de lei în sistemul educațional.

Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, una dintre ele nou-creată, responsabilă de domeniul integrării europene. Această comisie este formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari. Menirea ei este accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Din cele 12 comisii parlamentare, șapte vor fi conduse de reprezentanții PAS, care dețin majoritatea în Parlament, trei revin blocului „Patriotic”, una blocului „Alternativa” și alta „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi. Printre comisiile conduse de reprezentanți ai partidului de guvernământ se numără Comisia juridică pentru numiri și imunități și Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Opoziției îi revine, printre altele, și Comisia pentru agricultură și industrie alimentară. Tot în ședința de joi a Parlamentului, deputata Doina Gherman de la PAS și deputatul Vlad Batrîncea de la PSRM au fost aleși vicepreședinți ai Legislativului.

Președinta Maia Sandu a participat, miercuri, la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Sandu a susținut un discurs despre războiul informațional și pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Pe măsură ce am consolidat spațiul audiovizual tradițional, frontul s-a mutat în mediul online. Spre deosebire de televiziune, sfera digitală rămâne în mare parte nereglementată. Platformele de socializare — odinioară promisiunea libertății și transparenței — au devenit vaste spații ale manipulării. Regimurile autoritare care suprimă libertatea de exprimare acasă folosesc aceleași platforme pentru a submina democrațiile din străinătate. Ele exploatează deschiderea societăților noastre pentru a răspândi manipulare, în timp ce refuză propriilor cetățeni anume libertatea”.

Maia Sandu a avut mai multe întrevederi bilaterale, printre care cea cu președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Belgiei, Peter De Roover, cu care a discutat despre sprijinul Belgiei pentru parcursul european al R. Moldova.

Organele de drept au efectuat, luni, percheziții în nordul țării, într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă, în legătură cu instruiri desfășurate în Serbia. Potrivit anchetei, începând cu luna iulie 2025, un „grup organizat de persoane” ar fi acționat cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare pentru desfășurarea unor activități ilegale. Aceștia ar fi planificat acțiuni distructive îndreptate împotriva edificiilor de stat, monumentelor istorice și altor obiective strategice din R. Moldova. În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, o tabletă, o armă de vânătoare, precum și alte probe relevante pentru cauza penală. În urma descinderilor, președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și o altă persoană au fost reținuți de oamenii legii, iar socialistul Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți, a recunoscut că în timpul perchezițiilor i-a fost ridicată mașina. În replică, reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova au invocat „un nou val de represiuni politice” asupra reprezentanților săi”.

Descinderi au avut loc și într-un dosar ce vizează activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni în Ucraina, de partea rușilor, precum și în alte state. Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile ucrainene și cu Agenția Europol. Potrivit oamenilor legii, au fost obținute probe care indică faptul că suspecții s-ar fi înrolat, pentru bani, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul grupării ruse „Wagner”, atât în Ucraina, cât și în alte țări. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă.

Directoarea și o vicedirectoare a Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, precum și „factori de decizie” ai unui grup de companii sunt cercetați de organele de drept pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform Centrului Național Anticorupție, persoanele vizate sunt suspectate de delapidarea fondurilor aflate în gestiunea instituției, prin angajări fictive, precum și de solicitarea și primirea sistematică de sume de bani de la diverși agenți economici în cadrul achizițiilor de bunuri și servicii. Totodată, există suspiciuni rezonabile că funcționarii ar fi primit bani de la părinții elevilor înscriși la studii, fără temei legal. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor vizate, au fost ridicate documente contabile, contracte de achiziție, diverse sume de bani, precum și alte materiale relevante. Natalia Bulat, directoarea liceului, și un reprezentant al unui agent economic din municipiul Chișinău au fost reținuți de ofițerii CNA, în timp ce Lidia Iorga, unul dintre adjuncții instituției, este cercetată în stare de libertate.

Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu acest caz, menționând că acesta va fi examinat în cadrul Consiliului de Etică al instituției. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare — abuz în serviciu și fals în acte — în dosarul în care era învinuit de abuz în serviciu, fals în acte și imixtiune în actul justiției. Totuși, acesta a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, însă a fost liberat de pedeapsă, întrucât a intervenit termenul de prescripție. Hotărârea Judecătoriei Chișinău a fost pronunțată pe 27 octombrie, după cinci ani de examinare a cauzei în primă instanță. Viorel Morari nu s-a prezentat în instanță, însă avocatul său a declarat că va contesta decizia, susținând că fostul șef al PA „trebuia să fie achitat pe toate capetele de acuzare”.

Săptămâna a început cu o veste tristă pentru sistemul de educație din R. Moldova. Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani din cauza unor „probleme serioase de sănătate”. Decesul profesorului a stârnit mai multe speculații pe rețelele de socializare, unele voci susținând că bărbatul a murit din cauza unei suprasolicitari la locul de muncă.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat pentru ZdG că Sergiu Opaeț suferea de o boală gravă, iar fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că bărbatul a primit îngrijirile medicale necesare la Chișinău, subliniind „confidențialitatea actului medical”. Profesorul a fost condus pe ultimul drum pe 28 octombrie. În ultimele zile, forțele ruse au lansat atacuri cu rachete și drone asupra regiunilor ucrainene, fiind vizate în mod special Kiev, Harkiv, Herson și Zaporijjea. Infrastructura energetică a fost grav afectată din cauza bombardamentelor rusești. În urma unui atac rusesc la Zaporijjea, două persoane au murit, iar peste 20 de persoane au fost rănite, inclusiv copii.

După ce alegerile parlamentare au trecut și un nou premier a fost desemnat, Ziarul de Gardă a mers în raionul Ialoveni pentru a discuta cu oamenii din satele care au votat, din nou, într-o proporție covârșitoare pentru parcursul european al R. Moldova. Le-am oferit oamenilor cuvântul pentru a-și explica alegerea și pentru a li se adresa, prin intermediul nostru, celor pe care i-au ales să-i conducă.



