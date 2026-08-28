Fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a devenit consilier al ministrului italian al Apărării

Fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a devenit consilier al șefului Ministerului Apărării din Italia, Guido Crozetto. Funcționarul a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, potrivit Novaia Gazeta Europe. El a subliniat însă că va continua să lucreze în Ucraina la proiecte care vor consolida apărarea țării și vor contribui la atragerea de resurse internaționale.

Fedorov a scris că s-a întâlnit zilele trecute cu ministrul Apărării din Italia. În mesajul său, el i-a mulțumit lui Crozetto pentru sprijinul personal.

„Sunt recunoscător pentru încredere și pentru parteneriatul strategic. În această funcție, voi ajuta Italia să dezvolte tehnologiile războiului modern, să îmbunătățească sectorul apărării și să se adapteze la noile provocări ale lumii. Ucraina și echipa noastră au o experiență unică în domeniul războiului tehnologic, pe care suntem gata să o împărtășim cu partenerii noștri”, a declarat fostul șef al Ministerului Apărării din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Fedorov la mijlocul lunii iulie. El a explicat că a luat această decizie din cauza unui conflict profund între ministrul apărării și comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski.

Pe acest fundal, în mai multe orașe ucrainene au avut loc proteste. Cetățenii au cerut reîntoarcerea lui Fedorov în funcția de ministru al apărării și demiterea lui Sîrski.

Ulterior, Zelenski l-a demis pe Sîrski, dar nu l-a repus pe Fedorov în funcția anterioară. I-a propus câteva funcții diferite în cadrul guvernului țării, dar Fedorov a declarat că este dispus să se întoarcă doar în calitate de ministru al apărării.

În paralel cu aceasta, la sfârșitul lunii iulie, ministrul apărării din Italia, Guido Crozetto, i-a propus lui Fedorov funcția de consilier al său. El l-a numit pe oficialul ucrainean „una dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă”, scrie La Repubblica.