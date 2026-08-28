Trei cazuri de escrocherie telefonică, înregistrate în ultimele 24 de ore. Câte tentative de fraudă au fost dejucate

În perioada 26–27 august, Poliția a înregistrat trei cazuri de escrocherie telefonică, dintre care unul a fost comis în ultimele 24 de ore, iar alte două fapte, săvârșite anterior, au fost raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total cauzat se estimează la 189 650 de lei. Totodată, au fost dejucate alte 156 de tentative de escrocherie, înainte ca acestea să producă prejudicii, raportează Poliția într-un comunicat.

Unul dintre cazurile înregistrate a avut loc în orașul Drochia.

„În perioada 19–25 august 2026, o femeie de 76 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai serviciului de „Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”. Sub pretextul că trebuie să-și protejeze economiile, femeia a fost indusă în eroare și convinsă să transmită bani persoanelor implicate în schemă. Astfel, victima a transmis în total 92 000 de lei, bani proveniți din propriile economii. Sumele au fost predate fizic, la poarta gospodăriei, unui curier, în două tranșe, în ambele cazuri aceleiași persoane”, explică Poliția.

Poliția solicită repetat cetățenilor să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să nu divulge datele cardului, parole, coduri de acces sau alte informații confidențiale.

„Fiți vigilenți și discutați cu persoanele apropiate, în special cu părinții și bunicii, despre aceste metode de înșelăciune. O simplă discuție poate preveni pierderea economiilor de o viață”, recomandă oamenii legii.