Fostul funcționar al Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Demersul procurorului a fost admis

Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorului de caz. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„(…) Măsura controlului judiciar solicitată de acuzatorul PCCOCS a fost admisă, astfel încât măsura a fost prelungită pentru un termen de 60 de zile (cu asigurarea prezumției nevinovăției, potrivit legii)”, se menționează în răspunsul Procuraturii pentru ZdG.

Următoarea ședință de judecată în acest dosar este programată pentru data de 18 septembrie.

Pe 4 septembrie a avut loc o ședință de judecată, la care s-a prezentat și inculpatul, după o absență de câteva luni. În timpul ședinței, potrivit apărării lui Ion Creangă, acesta a solicitat recuzarea judecătorului Veaceslav Cernalev, după ce nu i s-ar fi permis să se expună asupra unei referințe înaintate la rechizitoriu. Procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță a declarat însă că solicitarea „s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei”.

Tot în acea ședință, procurorul de caz a prezentat „toate probele scrise” și a solicitat termen pentru ca, la următoarea ședință, să fie asigurată prezența martorilor acuzării. Dumitru Ștefîrță a precizat că este vorba despre trei martori, funcționari care au activat sau activează în cadrul Parlamentului.

„(…) În ședința următoare va fi asigurată prezența martorilor pentru a fi audiați. Am solicitat termen ca să asigur prezența: să-i citez. În lista probelor acuzării sunt trei martori. Sunt angajați ai Parlamentului, funcționari activează, au activat în cadrul Parlamentului (…). Am solicitat termen pentru a vedea cine este disponibil, cine nu (…)”, a subliniat procurorul.

Întrebat anterior de ZdG care a fost motivul pentru care clientul său a înaintat cererea de recuzare a judecătorului Cernalev, Gheorghe Ionaș, unul dintre avocații lui Ion Creangă, a spus că inculpatul nu a fost lăsat să se expună asupra unei referințe la rechizitoriu.

„Recuzarea judecătorului a fost solicitată de domnul Ion Creangă. Dumnealui a înaintat o referință la rechizitoriu, iar instanța de judecată nu i-a oferit posibilitatea de a se expune asupra referinței: argumentele sale cu privire la învinuire și rechizitoriu. În prevederile articolului 364 este indicat că inculpatul este în drept să înainteze o referință la rechizitoriu (…). Dumnealui a depus în formă scrisă o asemenea referință la rechizitoriu, a solicitat să se expună asupra acestei referințe, dar instanța nu i-a acordat această posibilitate. A cerut recuzarea instanței. Instanța a continuat procesul, indicând apărării că această solicitare de recuzare să fie formulată în formă scrisă și depusă prin intermediul Cancelariei, după care se va examina cererea de recuzare (…)”, a spus apărătorul.

De cealaltă parte, procurorul de caz susținea că „asta s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei. S-au operat modificări la Codul de procedură penală, care indică expres că cererea de recuzare nu suspendă examinarea cauzei”.

Totodată, avocatul a menționat că Ion Creangă „se declară nevinovat și nu recunoaște absolut nicio învinuire care i se înaintează”.

Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024 în timpul unei întâlniri cu rusul Dmitri Kelov. Potrivit RISE Moldova, pe podea au fost găsiți 500 de dolari, iar în apartamentul său – alți 1 100 de dolari. În geanta diplomatului rus se afla proiectul Strategiei naționale de apărare a Moldovei pentru 2024–2034. Procurorii susțin că banii i-ar fi fost dați lui Creangă în schimbul informațiilor. Creangă respinge acuzațiile și afirmă că bancnotele erau destinate unei călătorii la copiii săi din Viena.