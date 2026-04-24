Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, este extrădat în R. Moldova. Acesta a fost găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat

Astăzi, 24 aprilie, Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) este extrădat din România în R. Moldova.

„Escorta este formată dintr-un echipaj de intervenție al serviciului de arest, precum și o echipă de luptători a Serviciului de Acțiuni Speciale. Acesta va urma traseul specific până la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, de unde va fi preluat de către autoritățile din Moldova”, informează responsabilii din Poliția română însărcinați cu această operațiune, scrie Digi24.

Bălan a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de până la 2 ani și jumătate pentru divulgarea secretului de stat. Acesta a început să fie cercetat penal în R. Moldova cu circa o lună și jumătate înainte de a fi reținut în România.

ZdG a scris anterior că, după prima ședință de judecată și la o zi după înregistrarea dosarului penal în instanță, fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a fost găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat. Balan, care se afla în arest la domiciliu în România, a participat online în cadrul ședinței. Acesta și-a recunoscut vinovăția.

Dumitru Ștefîrța, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a precizat pentru ZdG că instanța a admis integral solicitarea acuzării.

Întrebat de ZdG de ce acuzarea a cerut doar un an și jumătate, când legea prevede închisoare de până la 4 ani, Ștefîrța a declarat că, în cazul lui Balan, „nu este vorba despre o infracțiune consumată – ci tentativă de divulgare”. „El nu a divulgat informațiile, urma să le divulge”.

Luni, 20 aprilie, Curtea de Apel București a aprobat extrădarea lui Alexandru Balan. Instanța din România a dispus arestarea lui Balan pentru 30 de zile, în vederea predării.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Balan a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident.