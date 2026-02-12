Fosta președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR” – condamnată la 4 ani de închisoare

Judecătoria Chișinău anunță că, la data de 11 februarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în privința Inesei Diacenco, președinta Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR”, declarat neconstituțional. Cauza penală s-a aflat în examinare în perioada 13 februarie 2025 – 11 februarie 2026.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, inculpata a fost recunoscută vinovată și i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu includerea în acest termen a duratei reținerii și aflării în arest la domiciliu.

Potrivit probatoriului administrat, inculpata, activând în perioada iulie–octombrie 2022 în calitate de președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a Partidului Politic „ȘOR”, fiind învestită cu atribuții de conducere, organizare și coordonare a activității partidului la nivel raional, a acționat cu intenție directă și prin înțelegere prealabilă cu conducerea partidului și alte persoane implicate în schema de finanțare ilegală.

„Aceasta a cunoscut cu certitudine că partidul era finanțat din surse ilicite de către grupul criminal organizat condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, aflat în căutare, și a contribuit, prin complicitate, la acceptarea acestor fonduri, contrar legislației în vigoare privind finanțarea partidelor politice.

În acest context, inculpata a colectat și transmis informații privind persoanele recrutate pentru activitatea partidului, inclusiv pentru semnarea declarațiilor de donații fictive, a organizat mobilizarea și transportarea participanților la protestele desfășurate în municipiul Chișinău, a recepționat mijloace bănești provenite din surse ilicite, utilizate pentru achitarea transportului și remunerarea participanților la proteste”, potrivit informațiilor prezentate de Judecătoria Chișinău.

În perioada menționată, inculpata a participat la organizarea mai multor proteste, fiind transportate din raionul Șoldănești spre municipiul Chișinău mii de persoane, iar cheltuielile aferente transportului și remunerării participanților au fost acoperite din surse financiare ilicite, se mai arată în comunicat.

„De asemenea, în intervalul 18 septembrie 2022 – 16 octombrie 2022, aceasta a organizat participarea zilnică, în regim permanent, a câte 11 persoane la protestele desfășurate în așa-numitul „Orășel al schimbării”, fiind achitate mijloace bănești în sumă totală de 31 900 dolari SUA, echivalentul a 620 422 lei. În total, inculpata a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a partidului în sumă de 3 871 789 lei, fonduri integrate în activitatea partidului în scopul promovării intereselor politice și obținerii puterii în stat prin mijloace ilicite”, scrie Judecătoria Chișinău.

Astfel, inculpata, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), 1812 alin. (5) din Codul penal, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

„În ședința de judecată, inculpata a pledat că nu recunoaște vina în comiterea infracțiunii incriminate”, potrivit Judecătoriei.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 11 februarie 2026, inculpata a fost recunoscută vinovată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și i s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu includerea în acest termen a duratei reținerii și aflării în arest la domiciliu, din data de 20 octombrie 2022 până la 16 noiembrie 2022, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Conform art. 90 din Codul penal, a fost suspendată condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, stabilind inculpatei o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, cu liberarea ulterioară de pedeapsă a vinovatei cu condiția că aceasta în termenul probațiunii nu va comite infracțiuni și se va prezenta la organul de probațiune la datele fixate de acesta și va anunța în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Potrivit Judecătoriei Chișinău, s-a dispus confiscarea specială din contul inculpatei în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 3 871 789,48 lei (trei milioane opt sute șaptezeci și unu mii șapte sute optzeci și nouă, 48) lei.

S-a menținut sechestrul aplicat asupra mijloacelor de transport și a bunurilor imobile, cu valoarea totală estimată la suma de 302 893, 97 MDL, în scopul asigurării confiscării speciale, cu interzicerea efectuării actelor juridice cu acestea.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).