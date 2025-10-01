Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” – CONDAMNAȚI la 5 ani de închisoare și anunțați în căutare

Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor” au fost condamnați miercuri, 1 octombrie, de către prima instanță, la 5 ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vinovați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi au fost anunțați în căutare, conform unui comunicat de presă publicat de procurori.

Conform datelor publice, cei doi sunt Anatolie Rujanschi – președintele oficiului teritorial Soroca, și Mihail Nebunelea. Dosarul lui Rujanschi a fost conectat la cel al lui Nebunelea în luna februarie.

Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și i-a privat de dreptul de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de a fi membri ai partidelor politice, pentru o perioadă de 4 ani.

De asemenea, a fost dispusă confiscarea sumei de aproximativ 9,7 milioane de lei de la președintele organizației teritoriale Soroca a fostului partid „Șor”, iar de la președintele organizației teritoriale Cimișlia – aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, din motiv că nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței, le-a fost înlocuită măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara cu arestul preventiv, fiind anunțați în căutare.

Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală.

Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional), ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în suma totală de aproximativ 12,7 milioane de lei. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale.

Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului.