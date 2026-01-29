Un bărbat care a cumpărat o mașină, drept cadou într-un concurs organizat de simpatizanții unuia dintre partidele afiliate lui Șor, condamnat cu SUSPENDARE

Un bărbat a fost condamnat cu suspendare joi, 29 ianuarie, la patru ani de închisoare, pentru finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari. Acesta a fost implicat în cumpărarea unui automobil care a fost oferit cadou în cadrul unui concurs online organizat de simpatizanții formațiunii politice. ZdG a aflat că este vorba despre Veaceslav Jardan. Acesta și-a recunoscut vinovăția.

Conform unui comunicat de presă emis de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), inculpatul a fost deferit justiției pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa”, parte a Blocului Politic Victorie/Победа, în perioada iulie–august 2024, pe teritoriul municipiului Chișinău. Acesta a acționat în interesul unui partid promovat public, dar neînregistrat de organele electorale, „considerat o derivată a fostului partid politic „Șor””, declarat neconstituțional și afiliat unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor, notează instanța.

Potrivit acuzațiilor, inculpatul a participat, împreună cu alte persoane, la „o schemă infracțională bine organizată”, având drept scop finanțarea partidului din surse interzise de lege. În acest context, inculpatul a asigurat „promovarea imaginii partidului prin achiziționarea nedeclarată și necontabilizată a unui automobil Suzuki Vitara, destinat drept premiu principal într-un concurs organizat pe un canal Telegram al simpatizanților blocului politic”.

Autovehiculul a fost procurat la data de 2 august 2024, la prețul de 15 mii de euro (286 650 de lei, n,.r.), prin intermediul unei persoane interpuse, „în scopul disimulării rolului său și al provenienței fondurilor”. În urma desfășurării concursului, în septembrie 2024, automobilul a fost acordat câștigătoarei, simpatizantă a partidului, care a îndeplinit condițiile stabilite prin înregistrarea celui mai mare număr de persoane în chat-botul Telegram.

Cauza penală s-a aflat în examinare din 29 decembrie 2025 până la 29 ianuarie 2026, în procedura unui judecător specializat în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe, Olga Bejenari, perioadă în care au avut loc două ședințe de judecată, în cadrul cărora a avut loc examinarea cauzei penale, în ordinea acordului de recunoaștere a vinovăției și pronunțarea sentinței.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 29 ianuarie s-a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între învinuit și procuror.

Veaceslav Jardan a fost recunoscut vinovat pentru „finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari” și i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de patru ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Totuși, pedeapsa aplicată a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de trei ani și nu va fi executată dacă Jardan, în termenul de probațiune, „nu va comite noi infracțiuni și va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat”.

„S-a încasat din contul inculpatului în folosul statului mijloace bănești în sumă de 7 280 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară. S-a supus confiscării speciale în beneficiul Statului automobilul de model Suzuki Vitara, de la persoana terță – din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe. Sechestrul aplicat asupra automobilului de model Suzuki Vitara, deținut cu drept de proprietate de către persoana terță – s-a menținut în scopul confiscării speciale”, notează instanța.

Mijloacele bănești în valută străină și națională – 25 800 de lei moldovenești, 165 de euro și 2 050 de dolari – care au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte și transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat – au fost supuse confiscării speciale în beneficiul statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, de către procuror, inculpat sau apărătorii acestuia doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite.