Focuri de armă la Căpriana. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit cu patul puștii. Poliția a identificat suspectul

Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul. Reprezentanții ocolului silvic Căpriana susțin că angajații acestuia nu au fost implicați în acest caz, scrie Moldova 1.

„Avem înregistrat un asemenea caz. La momentul actual, este identificat un suspect. Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislație”, a declarat, pentru Teleradio-Moldova, Mariana Bețivu de la Inspectoratul General al Poliției.

Incidentul s-a produs în momentul în care echipa Gărzii Naționale de Mediu (GNM) verifica informații privind posibile tăieri ilegale de arbori, fiind depistate mai multe cioturi scoase din pământ și depozitate, ceea ce indica o posibilă pregătire pentru transportarea ilegală a materialului lemnos.

Sursa citată scrie că în momentul în care unul dintre membrii echipei s-a întors la mașină pentru a aduce o dronă, din pădure ar fi ieșit un individ, care ar fi tras un foc de armă în aer, l-ar fi lovit și l-ar fi amenințat, întrebându-l ce caută în zonă.

Potrivit unor imagini video transmise live pe pagina de Facebook a GNM, poliția a intervenit la fața locului pentru a cerceta cazul. „Azi am descoperit cioatele, dovezile, totul am descoperit și băieții, de ciudă, au atentat. Omicidiu la noi, în Moldova! Pădurarii, mafia pădurii. Aceasta-i mafia pădurii”, spune bărbatul care a filmat incidentul.

Reprezentanții ocolului silvic de la Căpriana au declarat pentru Teleradio-Moldova că nu cunosc prea multe despre cele întâmplate în seara zilei de ieri, întrucât niciun angajat al acestuia nu ar fi fost implicat în incident.

Conform sursei citate, maistrului silvic Gheorghe Proca încerca, împreună cu mai mulți colegi, să găsească urmele unei tentative de tăiere ilicită în ocolul silvic Căpriana.

„A fost o încercare de tăiere ilicită și căutăm să vedem unde. Au observat o dronă și s-au eschivat de la fața locului”, a declarat maistrul pentrul Moldova 1, care îl înlocuiește pe șeful ocolului silvic, Vasile Cioară, aflat în concediu.

El a exclus că focurile de armă ar fi fost trase de pădurari, pentru că „nu avem în echipa noastră oameni agresivi”. De asemenea, Gheorghe Proca a respins acuzațiile potrivit cărora pădurarii de la Căpriana ar fi implicați în tăieri ilicite de pădure, scrie Moldova 1.