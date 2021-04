Fetele din IT, despre stereotipuri, independență financiară și munca la Google

Numărul tinerelor din R. Moldova care își fac studiile și muncesc în IT rămâne încă unul mic, în pofida atractivității acestui domeniu. Astfel, pentru data de 27 aprilie, când este marcată Ziua Internațională a Fetelor în IT, am discutat cu Stefanie Ciutac, coordonatoare și președintă „TechWomen Moldova” și cu Alexandrina Panfil, care își face studiile în IT la Munich, în Germania și a reușit deja să facă un internship la Google, despre ce le face pe tinerele din R. Moldova să aleagă sau nu o carieră în IT, despre oportunitățile pe care le oferă acesta, dar și despre planuri de viitor.

Stefanie avea 16 ani, era la școală încă și era debusolată, când a descoperit lumea IT. Își amintește că prin clasa a noua a mers întâia oară la o zi a ușilor deschise într-o companie IT și acolo s-a produs primul declic.

„Am fost mult inspirată și motivată de părinți să merg spre IT, deși ei nu sunt din domeniu. Pentru mine, IT și programarea erau destul de în ceață, pentru că ceea se învață în școală nu e mereu interesant. Eram într-a noua, când am mers la o zi a ușilor deschise într-o companie IT și auzisem atunci mulți termeni pe care nu-i cunoșteam, dar am rămas impresionată de mediul în care ei lucrează și se dezvoltă”, spune Stefanie.

„Fetele pot schimba ecosistemul domeniului IT”

Ulterior, a ajuns la „Girls Go IT”, un program comunitar care încurajează fetele în IT și care era axat mai mult pe tinerele din regiuni, ca într-un final ele să urmeze unele cursuri de programare, iar asta să se încununeze fie cu alegerea unei facultăți în IT, fie cu găsirea unui internship, fie cu identificarea un post de muncă.

„După clasa a XII-a, înainte să aflu notele la BAC, am ajuns la un intership. Eram bucuroasă de acest fapt, pentru că mă gândeam că apoi asta mă ajuta în găsirea unui loc de muncă. Am făcut stagierea două luni și mi-au oferit un loc de muncă. Eu am început ca și QA/Tester și eram destul de nedumerită, nu înțelegeam multe lucruri, însă am avut mult suport de la colegi. Acum, studiez la UTM, am ales Software Engineering, doar că în engleză”, adaugă ea.

Povestește că își dorea să aibă autonomie financiară încă din liceu, deși drumul parcurs până la aceasta a fost unul greu.

„Atunci ritmul pe care îl aveam îmi părea ceva normal. Lucram șase ore pe zi, eram la facultate și era complicat, pentru că alergam mereu dintr-un capăt al orașului în alta, dar a fost destul de interesant”, susține Stefanie.

Inițial, credea că munca într-un spațiu unde sunt preponderent bărbați va fi dificilă, pentru că deseori auzise despre stereotipuri care se manifestă destul de dur în acel mediu, însă afirmă că ea nu s-a ciocnit de asemenea probleme. A avut susținere din partea colegilor și au primit-o ca pe cineva de-al lor.

Consideră că mai multe fete și femei ar trebui încurajate să aleagă studii și o carieră în IT.

„Pe lângă partea cu spartul stereotipurilor și girl power, trăim într-o eră digitală și va fi indispensabil să ne adaptăm oricum la schimbări, așa că e necesar să atragem cât mai multe persoane în acest domeniu, în special fetele și femeile, pentru că sunt într-un număr extrem de mic în R. Moldova. Fetele pot schimba ecosistemul domeniului IT, proiectele care se dezvoltă, chiar și posturile din IT”, subliniază Stefanie.

Mai spune că, în prezent, salariile specifice domeniului IT pot varia de la 3 sute la 8 mii de dolari, iar beneficiile de bază ar fi compensarea prânzului, asigurarea medicală privată și abonamentele gratuite la sală.

Acum, Stefanie urmează studiile de licență, iar după acestea, își dorește să facă un Masterat peste hotare. Între timp, Asociația pe care o conduce, „TechWomen Moldova” continuă să motiveze și să susțină fetele și femeile din Moldova, prin proiectele pe care le oferă, să urmeze o carieră în IT.

„Noi nu suntem încurajate să facem IT”

Alexandrina Panfil se află în prezent la Munich, în Germania, unde urmează o facultate în domeniul IT. A început să-i placă informatica încă din liceu, iar trei ani la rând a fost premiantă la Olimpiada Republicană de Informatică.

După școală, a plecat să-și urmeze studiile la Universitatea Tehnică din Munchen. Până atunci, era implicată doar în programare competitivă – structuri de date, după care la universitate, a început să învețe lucruri mult mai complexe. Ulterior, a aplicat și la diverse companii, iar în 2020 a fost acceptată la un internship la Google.

„Când am lucrat la Google, am văzut cum fiecare contribuie la întreținerea infrastructurii unui sistem care deservește miliarde de utilizatori. Altfel, nu prea pot spune că a fost o experiență foarte bogată, pentru că am lucrat de acasă și nu am contactat cu multă lume. Pandemia a complicat mult lucrurile, mai ales pentru cei care sunt la început de cale în cadrul unui post de muncă”, mărturisește Alexandrina.

Adaugă că, din ce a observat, nici în Germania nu sunt foarte multe fete în IT. În opinia sa, ar trebuie să existe mai multe aspecte care să le dea de înțeles fetelor și femeilor că pot și trebuie să se implice în IT.

„Chiar și Germania care e mult mai progresivă, are puțin peste 20% fete la facultatea mea, de exemplu. Nu sunt sociolog, însă eu mi-am creat impresia că noi nu prea suntem încurajate să facem IT. De când mă știu mi se spune că băieții sunt mai buni în inginerie, matematică și ar trebui să aleg ceva legat de științe umane. Pe mine m-a ajutat mult faptul că am avut o profesoară de informatică, ea a fost un model pentru mine. Trebuie să vorbim mai mult despre femeile din IT și să tratăm prezența femeilor în această sferă ca pe o normalitate, nu ca pe niște excepții, de care ne aducem aminte câteva zile pe an”, consideră Alexandrina.

Își dorește să urmeze și un Master în Germania, să capete cât mai multă experiență de la companiile mari din IT și poate să lucreze pentru un start-up în R. Moldova. „Însă pentru asta e nevoie de condiții – incubatoare de afaceri. Acum, încă nu văd aceste condiții, întrucât avem încă multă corupție. Dar asta nu înseamnă că totul e pierdut. Putem lua exemplul Estoniei, la fel țară ex-sovietică, care astăzi se bucură de un ecosistem de start-upuri de succces. Cred că cel mai important pas e că ei au modernizat sistemul de învățământ, astfel fiecare elev din clasele primare este încurajat să devină programator”.

Alexandrina concluzionează că ar trebui să lucrăm mai mult la egalitatea de gen din domeniul IT. „Atunci când mai multe fete ajung sa fie programatoare, ele iau parte la procesul decizional în privința calității serviciilor/produselor IT și le ajustează ca ele sa fie mai comode de utilizat inclusiv pentru femei”, subliniază ea.

În prezent, Alexandrina este și trainer pentru „Girls Go IT”, unde predă Python și face parte, de asemenea, din Clubul femeilor în informatică de la universitatea în care-și face studiile.

Potrivit Forumului Economic Mondial, aproximativ 90% din locuri de muncă vor necesita în curând abilități TIC. Începând cu 2016, la nivel global, doar 25 la sută din toate locurile de muncă din domeniul IT erau deținute de femei.