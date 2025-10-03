FALS: Rezultatele alegerilor din 28 septembrie au fost fraudate

Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori politici, fiind amplificate de mass-media afiliată Moscovei și distribuite masiv pe rețele sociale. Aceste afirmații sunt contrazise de rapoartele misiunilor internaționale de observare, potrivit cărora scrutinul a fost în linii mari liber și corect, chiar dacă nelipsit de probleme și vulnerabilități. În plus, legislația electorală nu prevede împărțirea rezultatelor între „interiorul țării” și diaspora, toate voturile având aceeași valoare în stabilirea rezultatului final, scrie StopFals.

„Rezultatele alegerilor au fost falsificate. PAS a pierdut în interiorul țării”

Pe 29 septembrie, la o zi după scrutinul parlamentar, fugarul și condamnatul penal Ilan Șor a apărut la posturile rusești Россия 24 și Звезда, unde a declarat: „Blocul „Victorie” nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare. Acestea au fost falsificate, iar noi deținem sute de dovezi (…) PAS a ajuns la putere prin metode murdare și își continuă jocurile murdare”, a declarat Șor pentru Россия 24. Aceleași idei au fost transmise și la postul Звезда, dar și într-un comunicat al blocului Victorie, distribuit pe Telegram. În același interviu pentru Россия 24, Șor a acuzat Uniunea Europeană că ar fi „regizat” scrutinul în favoarea PAS: „Este evident că falsificarea alegerilor, precum și întreaga nebunie preelectorală, sunt regizate de UE”.

Declarațiile lui Șor au fost preluate de mai multe instituții de presă din Rusia, unele dintre care nu au oferit context, dar și de unele site-uri din R. Moldova, în scop propagandistic. Afirmațiile au fost distribuite pe Instagram, Ok.ru, Telegram (aici, aici, aici, aici) și conturi de Facebook (aici, aici, aici, aici).

În aceeași zi, Partidul Socialiștilor a publicat un comunicat în română și rusă, reluând narațiunea că „PAS a pierdut în interiorul țării” și că scrutinul „nu poate fi numit liber”. În comunicat este citat liderul socialiștilor, Igor Dodon, care refuză să recunoască rezultatele alegerilor. „PAS se menține din nou doar datorită diasporei”, a declarat politicianul în cadrul unui protest organizat pe 29 septembrie în fața Parlamentului.

Declarațiile lui Dodon au fost distribuite de unele canale și conturi de Facebook, iar comunicatul socialiștilor a fost preluat de mai multe surse media din Rusia.

Tot pe 29 septembrie, într-un mesaj publicat pe pagina oficială a Ministerului de Externe al Rusiei și canalele aferente, Maria Zaharova a numit alegerile din R. Moldova „spectacol ieftin” și „campanie fără precedent de murdară”. „În republică însăși, campania electorală este evaluată drept una fără precedent de murdară, politizată, împovărată de utilizarea pe scară largă de către autorități a resurselor administrative” (în original: «В самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного ресурса»). Reprezentanta Ministerului rus de Externe a lansat mai multe acuzații: „Acesta este un șantaj financiar flagrant al alegătorilor moldoveni și o interferență flagrantă în afacerile interne ale Moldovei din partea Bruxelles-ului, căruia îi place să propovăduiască democrația, dar în realitate operează cu metode totalitare” (în original: «Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами»).

Ce spun misiunile de monitorizare

Rapoartele internaționale (ENEMO sau OSCE/ODIHR) și cele naționale de monitorizare a alegerilor (CALC) confirmă un proces care, deși nu perfect, a fost în mare parte organizat conform standardelor, cu probleme identificate, în special legate de dezinformare, influență media politizată și potențiale bariere pentru alegători.

În concluziile preliminare prezentate la 29 septembrie, ENEMO subliniază că scrutinul a avut loc într-un mediu polarizat, marcat de dezinformare și informare eronată persistente, cu influențe externe și alte amenințări hibride care au urmărit să modeleze narațiunile publice. Observatorii remarcă că autoritățile au acționat în unele cazuri proactiv, operând modificări electorale sau anulari tardive ale înregistrărilor, dar susțin că asta s-a făcut pentru a răspunde riscurilor. Raportul ENEMO arată că procesul a fost administrat eficient, iar cadrul legal oferă o bază adecvată pentru alegeri democratice și este în mare parte aliniat obligațiilor internaționale. Observatorii susțin că, în pofida îmbunătățirilor legislative, spațiul online este punctul vulnerabil al mediului informațional din R. Moldova și că în special TikTok și Telegram servesc drept instrumente de dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă.

Și misiunea de observare a alegerilor comună, formată din reprezentanți ai ODIHR, OSCE PA, APCE și PE, remarcă că alegerile au fost competitive, a fost asigurată integritatea exprimării voturilor, iar instituțiile statului au dat dovadă de reziliență în fața amenințărilor hibride. Observatorii ODIHR au constatat că autoritățile electorale au fost transparente în activitatea lor, însă imparțialitatea și independența acestora au fost uneori subminate de decizii luate în funcție de apartenența politică, în contextul unor aspecte controversate.

Articolul integral îl puteți citi AICI.