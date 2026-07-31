Fă jurnalismul de impact care schimbă lucrurile. Alătură-te echipei ZdG

Vrei să faci jurnalism independent? Vrei să contribui la informarea corectă a societății? Vrei să comunici primul informațiile care contează în țară sau în lume? Atunci așteptăm să te alături echipei ZdG. Redacția angajează jurnalist/jurnalistă cu experiență.

CONDIȚII DE MUNCĂ:

Redacția oferă:

loc de muncă dotat cu echipamentele și materialele necesare

salariu motivant

contract de muncă

achitarea tuturor taxelor obligatorii

respectarea libertăților și drepturilor

condiții de creștere profesională

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Educație: studii universitare în jurnalism, comunicare, filologie sau alte domenii adiacente.

Experiență profesională: minim doi ani de muncă în jurnalism.



Competențe și abilități:

cunoașterea bună a limbii române (scris și vorbit)

abilități jurnalistice de comunicare cu sursele, de colectare corectă a datelor pentru materialele jurnalistice

cunoașterea bună a realităților politice și sociale din R. Moldova

cunoașterea produselor ZdG

Persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare:

CV-ul actualizat;

Un mesaj scurt în care explică interesul pentru angajarea la ZdG;

Dosarul de angajare va fi expediat prin e-mail la adresa [email protected] sau la [email protected] cu titlul „angajare la ZdG”.

Detalii despre redacția ZdG, despre scopuri, ambiții și echipă puteți afla AICI.

Concursul este deschis până la identificarea persoanei/persoanelor potrivite.

Notă:

În procesul de selecție, ZdG nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. ZdG oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Prin expedierea CV-ului și altor documente la adresa de e-mail sus menționată, candidatul/candidata consimte implicit să fie recepționate și prelucrate datele personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și să fie păstrate unele asemenea date în dosarele noastre pentru ocazii de angajare viitoare. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări la adresa de e-mail menționată mai sus. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, ale căror prelucrare ar necesita alte măsuri de securitate și consimțământul scris sau cu semnătură electronică al subiectului acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.