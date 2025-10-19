Explozie la un bloc din municipiul Bistrița: „În total, au fost evacuate 17 persoane”

O explozie s-a produs duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița. Persoanele care locuiesc în blocul în care s-a produs explozia, cel mai probabil ca urmare a unei acumulări de gaze, au revenit în locuințe, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.

În total, au fost evacuate 17 persoane – 16 adulți și un minor. Pe durata intervenției, pentru a preveni hipotermia, un microbuz al ISU România a fost trimis la fața locului pentru sprijinul persoanelor evacuate.

„În această dimineață, în jurul orei 05:45 pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au fost solicitați să intervină în municipiul Bistrița, pe Strada Rodnei, la un bloc de locuințe unde s-a produs o explozie, posibil ca urmare a unei acumulări de gaze naturale, într-un apartament la etajul al doilea.

La momentul sosirii echipajelor, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate cu detectoare. În apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o persoană de vârstă înaintată, conștientă și cooperantă. Victima a fost evaluată medical la fața locului și transportată ulterior la UPU SMURD Bistrița de echipajul de terapie intensivă mobilă, fiind stabilă hemodinamic și respirator”, a transmis ISU România.

Pagubele materiale se rezumă la ferestre sparte și elemente de mobilier desprinse în interiorul apartamentului unde s-a produs explozia.

Cauza probabilă care a dus la producerea exploziei este în curs de stabilire, o comisie fiind la fața locului.

Singura persoană care a fost transportată la spital este proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia, un pensionar în vârstă de 77 de ani.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Camelia Strungari, a informat că bărbatul prezenta puseu hipertensiv și cefalee, fără ale traume sau leziuni.

„Ca urmare a exploziei din municipiul Bistrița, la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adus în această dimineață, la ora 6:44, un bărbat în vârstă de 77 de ani, prezentând puseu hipertensiv și cefalee, fără semne de traumă sau leziuni. Acesta afirmă că era la domiciliu, dormea și a fost trezit de o bubuitură puternică. Precizează că nu a simțit miros de gaz sau alte substanțe. Bărbatul este stabil hemodinamic, cooperant și se află în curs de investigații medicale”, a precizat reprezentanta unității medicale.

Gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU și cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan. Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în case abia după o oră, împreună cu o echipă specializată, pentru a fi verificată fiecare instalație de gaz.

Fiica bărbatului în apartamentul căruia s-a produs explozia a declarat că acesta avea detector de gaz și că în urmă cu câteva zile fusese verificată instalația de către operatorul de gaze naturale, acest ultim aspect fiind confirmat și de un vecin, care se întâlnise cu echipa venită la verificare.