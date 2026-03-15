Explicațiile CNMC cu privire la starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, instituită de Guvern

Guvernul R. Moldova a instituit starea de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu 16 martie 2026. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), instituirea stării de alertă este o măsură preventivă care permite statului să acționeze rapid și coordonat pentru a proteja sănătatea populației, mediul și infrastructura de alimentare cu apă.

În contextul evoluției fenomenului de poluare pe cursul râului Nistru, decizia se bazează pe analiza indicatorilor de risc, realizată la nivelul instituțiilor responsabile și pe solicitările transmise pe 15 martie către CNMC de Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

„Din momentul depistării scurgerii de substanțe poluante, instituțiile competente au activat mecanismele de monitorizare permanentă a situației. Au fost instalate baraje antipoluare și materiale absorbante în punctele identificate ca fiind critice, sunt prelevate probe de apă în mod continuu, iar rezultatele analizelor sunt evaluate în timp real.

Accentuăm un element important: râul Nistru este un curs de apă curgător, iar substanțele poluante nu apar într-un singur punct fix, ci sunt transportate de curentul apei. Din acest motiv, concentrațiile detectate diferă de la o oră la alta și de la un sector al râului la altul”, comunică CNMC.

În prezent există indicii clare că unda de poluare continuă să se deplaseze în aval, iar în zona Naslavcea – Soroca se înregistrează depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice, conform Centrului.

„Chiar dacă, în unele puncte, valorile pot reveni temporar în limite acceptabile, substanța continuă să vină în valuri, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a evoluției. În acest context, autoritățile vor să prevină materializarea riscurilor, având în vedere importanța vitală a fluviului Nistru pentru alimentarea cu apă a cetățenilor. Din acest motiv, s-a considerat necesar să se treacă la un regim de gestionare mai intens al situației”, potrivit CNMC.

Proiectul propune instituirea stării de alertă pentru o perioadă de 15 zile în unitățile administrativ-teritoriale situate în bazinul fluviului Nistru, inclusiv raioanele Drochia, Soroca, mun. Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, mun. Chișinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, precum și parțial: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, dar că autoritățile instituie din timp un mecanism juridic, care permite prevenirea agravării acesteia”, a menționat Sergiu Diaconu, directorul CNMC în cadrul ședinței Guvernului.

Conform datelor prezentate de acesta în cadrul ședinței de Guvern, acest regim oferă autorităților câteva pârghii importante:

În primul rând, permite intensificarea intervențiilor tehnice, inclusiv instalarea de baraje antipoluare suplimentare și sisteme de captare a poluanților în punctele strategice ale râului.

În al doilea rând, oferă posibilitatea instituirii unor restricții temporare privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise, pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentare cu apă.

În al treilea rând, starea de alertă permite mobilizarea rapidă a resurselor suplimentare, inclusiv utilizarea bunurilor din rezervele de stat și cele care nu sunt sub administrarea directă a statului, implicarea structurilor de intervenție suplimentare și integrarea echipelor internaționale care au venit în sprijinul R. Moldova prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.

Totodată, această decizie creează cadrul pentru gestionarea operativă între toate instituțiile implicate, sub coordonarea strategică a Centrului Național de Management al Crizelor și coordonarea sectorială a Ministerului Mediului.

În paralel, se va continua:

monitorizarea permanentă a calității apei;

intervențiile pentru limitarea răspândirii poluanților;

cooperarea cu autoritățile din Ucraina și cu partenerii internaționali;

informarea periodică a populației privind evoluția situației.

În sectoarele unde există riscuri, autoritățile locale vor informa cetățenii să evite utilizarea apei din râul Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activități, până la revenirea parametrilor în limitele admise.