Două baraje de protecție au fost instalate în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă

În contextul situației create pe râul Nistru și în scopul prevenirii unei eventuale situații critice în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, S.A. „Apă-Canal Chișinău” infromează că au fost instalate două baraje de protecție pe cursul apei.

Potrivit „Apă-Canal Chișinău”, este vorba despre un baraj cu lungimea de 50 de metri și altul de 60 de metri, menite să oprească eventualele pete de petrol sau alte impurități care ar putea ajunge în zona de captare a apei.

„Specialiștii întreprinderii prelevează probe de apă din oră în oră și monitorizează situația în regim non-stop, pentru a asigura controlul permanent al calității apei”, comunică „Apă-Canal Chișinău”.

La această etapă, potrivit datelor disponibile, nu există riscuri pentru alimentarea municipiului Chișinău cu apă potabilă.