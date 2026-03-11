9 milioane de vizualizări ale anunțurilor de angajare video pe Rabota.md! JobStories ajută companiile să găsească lucrători și să-și promoveze brandul

Anunțurile în format video JobStories pe Rabota.md au depășit pragul de 9 milioane de vizualizări. Clipurile scurte sunt distribuite atât pe site, cât și pe rețelele sociale ale Rabota.md și permit prezentarea locurilor de muncă într-un mod simplu și autentic, nu doar printr-o listă de cerințe.

JobStories ajută companiile nu doar să ocupe posturile vacante, ci și să consolideze brandul lor de angajator.

De la lansarea din decembrie 2025, JobStories au acumulat în total:

9 mln de vizualizări

150 de mii de reacții

74 de mii de distribuiri

Cel mai popular clip cu o funcție vacantă a adunat peste 1 milion de vizualizări, dintre care 837 de mii – pe TikTok.

Alte clipuri au demonstrat, de asemenea, un interes ridicat din partea publicului. Anunțul de angajare în format video pentru poziția de vânzător-consultant a adunat 240 de mii de vizualizări în doar o zi după publicare, clipul despre munca în producția de construcții metalice – circa 300 de mii, iar videoul despre recrutarea de personal într-un birou de servicii funerare a adunat peste 497 de mii de vizualizări.

Avantajele JobStories pentru angajatori

Cifrele vorbesc de la sine: formatul video atrage atenția utilizatorilor și crește vizibilitatea anunțurilor de angajare. Efectul este deosebit de vizibil pe TikTok, cea mai populară rețea socială din Moldova, cu o audiență de circa 1,5 milioane de utilizatori.

În plus, acest format ajută la atragerea candidaților pasivi – persoane care nu își caută activ un loc de muncă, dar pot aplica, dacă descoperă o ofertă interesantă.

Echipa Rabota.md pregătește JobStories la cheie: specialiștii dezvoltă scenariul, filmează clipul și îl publică pe platformă și rețelele sociale. Astfel, companiile pot folosi anunțuri de angajare în format video fără a fi nevoie să se ocupe singure de filmare și promovare.

Puteți comanda JobStories pe Rabota.md prin acest link sau la telefonul +373 695-87833.

Creează CV gratuit

Caută de lucru după rubrici

Caută de lucru după companii

Caută de lucru după profesii

Caută de lucru în orașul tău