Alimentarea cu apa, sistată temporar în Naslavcea și patru raioane din nord, din cauza poluării Nistrului

Sursa de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru, anunță Guvernul sâmbătă, 14 martie. În acest context, în mai multe raioane va fi sistată temporar alimentarea cu apă.

„Având în vedere că sursa de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru, suntem nevoiți să luăm măsuri de siguranță pentru protejarea sănătății publice. În următoarele ore, alimentarea cu apă va fi sistată temporar în Naslavcea și raioanele Soroca, Bălți, Florești, Sîngerei”, a informat Executivul.

Cetățenii sunt îndemnați să-și rezerve cantități minime de apă pentru necesitățile urgente și să urmărească canalele oficiale pentru actualizări privind reluarea serviciului.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.

Pe 12 martie, Ministerul Mediului a informat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru, informează Ministerul Mediului. Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor de clasa 5. Ministerul a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndeamnă cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.

Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei a confirmat pe 12 martie că poluarea râului Nistru cu produse petroliere ar fi putut apărea în urma atacului cu rachete și drone lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice.

În contextul deversărilor de petrol în râul Nistru, Guvernul a solicitat, prin Ministerul Afacerilor Interne (MAI), activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a anunțat vineri, 13 martie, premierul Alexandru Munteanu.

Potrivit lui Munteanu, prin acest mecanism, solicită sprijinul partenerilor europeni „pentru mobilizarea rapidă a unor echipe de specialiști și a echipamentelor necesare pentru gestionarea situației din teren”. Mai exact, echipamente pentru captarea, reținerea și colectarea impurităților petroliere din apă, precum și despre stații mobile de testare a calității apei.