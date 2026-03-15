VIDEO Guvernul a aprobat unanim instituirea stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru 15 zile

Membrii cabinetului de miniștri se întrunesc în ședința extraordinară a Guvernului, convocată de premierul Alexandru Munteanu duminică, 15 martie, începând cu ora 15:00. Pe ordinea de zi se regăsește examinarea și aprobarea propunerii de instituire a stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

UPDATE 15:16 Ședința Guvernului a luat sfârșit.

UPDATE 15:15 A fost aprobată unanim instituirea stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

UPDATE 15:10 Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor prezintă proiectul hotărârii de Guvern privind instituirea stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația este critică, dar că instituim din timp un mecanism juridic care ne permite să diminuăm impactul și să prevenim agravarea acestuia. (…) Starea de alertă permite mobilizarea rapidă a resurselor suplimentare, inclusiv utilizarea bunurilor din rezervele de stat și cele care nu sunt în subordinea directă a statului”, a spus Sergiu Diaconu.

Potrivit directorului CNMC, Starea de alertă va afecta în totalitate raioanele:

Drochia;

Soroca;

Florești;

Șoldănești;

Sîngerei;

Telenești;

Rezina;

Călărași;

Orhei;

Dubăsari;

Criuleni;

Tighina;

Anenii Noi;

Stânga Nistrului;

municipiile Bălți și Chișinău;

Afectate parțial:

Briceni;

Edineț;

Ocnița;

Dondușeni;

Rîșcani,;

Glodeni;

Fălești;

Ungheni;

Nisporeni;

Strășeni;

Hîncești;

Ialoveni;

Cimișlia;

Căușeni;

Ștefan Vodă.

UPDATE 15:09 La ședință participă în regim online cinci miniștri.