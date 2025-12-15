Evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici va fi reabilitat. Acesta se află într-o stare avariată

În anul 2026 va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici, cel mai mare din țară. Anunțul a fost făcut de ministerul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici. Potrivit Ministerului Mediului, barajul are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor.

Autoritățile preciează că proiectul prevede remedierea fisurilor existente și reabilitarea pragului de deversare, astfel încât evacuarea apelor să se realizeze în condiții de maximă siguranță în perioadele cu precipitații abundente.

„Protecția apelor și siguranța cetățenilor împotriva inundațiilor reprezintă o prioritate a Guvernului, iar în acest domeniu vom continua să investim constant”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Ministerul Mediului scrie că evacuatorul de ape mari a fost dat în exploatare în anul 1962 și, în prezent, se află într-o stare avariată. Lacul Ghidighici și barajul aferent sunt declarate obiective de importanță națională, având atât rol de protecție împotriva inundațiilor, cât și de sursă strategică de apă, punctează autoritățile.