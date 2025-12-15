Cazul „Luxury Service”: o femeie acuzată în dosarul escrocheriei cu mașini „din UE”, trimisă pe banca acuzaților

Cel de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei, a fost trimis în judecată, a anunțat luni, 15 decembrie, Procuratura Generală, într-un comunicat. Este vorba despre o femeie domiciliată în orașul Bender, învinuită că a înșelat 12 clienți. Potrivit surselor ZdG, cazul se referă la compania „Luxury Service”, despre care ZdG a scris în februarie 2025.

Detalii despre faptele incriminate

Faptele incriminate grupului infracțional au fost săvârșite în perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025. Făptuitorii publicau pe una dintre platformele digitale oferte comerciale de vânzare și livrare a mașinilor din Europa, după care-i invitau pe clienți la oficiul din Stăuceni, municipiul Chișinău.

Acolo, pretinșii angajați ai companiei se prezentau cu mașini scumpe pentru ca să creeze aparența unei afaceri prospere. Ulterior, ei le prezentau clienților fotografii și filmulețe cu mașini și tehnică, preluate din anunțurile plasate pe platformele de vânzări din UE.

Mașinile și tehnica se pretindeau a fi importate din Germania, Polonia, Belgia, Franța. Clienții primeau garanții privind importarea mașinilor, pentru care plăteau bani din timp, prin semnarea unui „contract”. Angajații companiei pretindeau că „verifică” starea mașinilor, iar dacă urmau a fi defecte, compania se obliga să le „repare”.

Suplimentar, aceștia le prezentau și mașini reale, pe care le aveau în parcarea companiei, care ar fi fost aparent importate din SUA și UE și destinate vânzării, dar care în realitate aparțineau altor persoane.

Pentru a asigura credibilitatea vânzării, așa-zișii angajați ai companiei îi apelau telefonic pe un așa-zis manager al altei companii, pentru confirmarea vânzării și prețului. Uneori, acesta „le făcea reduceri” clienților îngrijorați.

„Automobilele nu au mai fost importate, iar învinuiții, pretinși angajați ai companiei importatoare din Stăuceni, au dispărut cu avansurile estimate la 6 milioane lei, pe care le-au primit în lipsa actelor primare și a documentelor emise de echipamente de casă și control”, explică PG.

În total, grupul infracțional a prejudiciat 45 de persoane.

Rolul femeii în schemă și cine sunt ceilalți inculpați pe caz

Femeia trimisă în judecată era pretins angajată a companiei, de rând cu alți complici. Aceasta este învinuită de implicarea în pretinsa „importare” a automobilelor de diverse modele și tractoarelor din Polonia, dar și a unui excavator din Franța.

În cauza penală de referință, procurorii au pus sub învinuire 4 persoane, printre care doi bărbați de 27 și 34 de ani și două femei de 25 și 28 de ani.

În august 2025, în judecată a fost trimis un alt inculpat pe caz – bărbatul cu vârsta de 27 de ani.

Acum, procurorii sunt în curs de stabilire și a altor membri ai grupului infracțional, pentru tragerea lor la răspundere.

Potrivit Codului penal, escrocheria comisă în astfel de împrejurări se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani, cu amendă de până la 1 000 000 lei.

Declarațiile păgubiților și detalii despre companie

SRL „LUXURY SERVICE” este o companie înregistrată în 2018 care este activă până în prezent, potrivit datelor de pe Infobiz.md. Conform datelor disponibile online, fondatorul este Vasile Barbaroși, iar administratoare este Galina Ghevcan. Activitatea principală a companiei ar fi „întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, iar ca activitate secundară ar fi „comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)”. Pe lângă mașini, aceștia prestau și servicii de import a utilajelor agricole. Adresa juridică a firmei este în Varnița, Anenii Noi, dar sediul fizic la care mergeau clienții era în Stăuceni, Chișinău.

În februarie 2025, ZdG a discutat cu doi păgubiți ai inculpaților.

Irina, uan dintre victimele escrocheriei, a semnat în decembrie un contract cu firma „Luxury Service” pentru achiziționarea unui automobil și a oferit avans pentru acesta. În cele din urmă, femeia susține că a rămas fără bani și fără automobil.

„La început chiar nu aveam dubii. Dubiile au apărut când am căutat aceeași mașină după codul VIN (Numărul de Identificare a Vehiculului) și am găsit-o pe un site polonez, unde era un pic mai scumpă. Ei ne-o promiteau cu un preț mai mic, cu vămuire inclusă în preț. De aici au apărut și suspiciunile. S-a întâmplat cu o zi înainte de a ne duce la oficiul lor din nou. Eram sigură că deja o să fie închis și așa a fost. Acolo ne-am întâlnit încă cu două persoane care tot cu aceeași problemă au venit. Am sunat la poliție, apoi am mers împreună la inspectorat”, a relatat aceasta.

Și Vladimir a apelat la acea companie, iar rezultatul a fost similar. Acesta a dat mașina personală la schimb pentru alte două mașini, în baza unui contract. În ziua în care ar fi trebuit să-și primească mașinile noi, acesta s-a pomenit chiar fără propria mașină.