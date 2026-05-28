Donald Trump amenință că va „arunca în aer” Omanul, dacă țara va încerca să controleze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Iranul. Este a șaptea țară amenințată în actualul mandat

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va „arunca în aer” Omanul, dacă țara va încerca să controleze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Iranul. Trump a adăugat încă un nume pe lista statelor pe care a amenințat că le va ataca, scrie CNN.

„Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Strâmtoarea va fi deschisă tuturor. Nimeni nu o va controla. O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla. Aceasta face parte din negocierile pe care le avem”, a declarat președintele SUA.

Sursa citată scrie că Trump a lansat aceste amenințări pe fondul relatărilor privind discuții între Iran și Oman despre perceperea în comun a unei taxe pentru navele care tranzitează această rută maritimă crucială, aproape închisă de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

CNN notează că, până acum, în actualul mandat, Trump a amenințat șapte țări: Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela și Yemen. De asemenea, el a amenințat sau a lăsat deschisă posibilitatea unor atacuri împotriva altor șapte state: Canada, Columbia, Cuba, Groenlanda (teritoriu autonom al Danemarcei), Mexic, Panama și Oman.