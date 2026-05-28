Serviciile de informații britanice estimează că jumătate de milion de ruși au fost uciși în Ucraina, de la începutul invaziei. Forțele ruse „dau înapoi pe câmpul de luptă”

Aproape o jumătate de milion de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei lansate de Vladimir Putin, potrivit unei noi estimări prezentate de șefa agenției britanice de informații GCHQ. Anne Keast-Butler a declarat, în primul său discurs în funcție, că forțele ruse „dau înapoi pe câmpul de luptă” din Ucraina pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, scrie BBC.

Keast-Butler, șefa agenției de informații cibernetice, a afirmat că există „noi informații care arată că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul conflictului”. Estimarea este mai mare decât cea de 352 de mii de morți, calculată de publicațiile Meduza și Mediazona.

Șefa serviciului de informații a avertizat că Marea Britanie se află într-un „moment cu consecințe majore”, iar Rusia „vizează neobosit” infrastructura critică din întreaga țară. De asemenea, ea a acuzat Kremlinul de organizarea unor operațiuni de spionaj pe teritoriul britanic și, mai recent, de purtarea unui „război hibrid” nedeclarat împotriva Marii Britanii și a altor state membre NATO.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, avertizează că Rusia ar putea recurge la mobilizare pentru un posibil atac asupra țărilor NATO

Anterior, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a legat riscul unui posibil atac al Kremlinului asupra statelor NATO de perspectiva unei noi mobilizări în Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru The Wall Street Journal.

„Dacă faci mobilizare doar pentru acest război (din Ucraina — n.red.), transmiți semnalul că, în realitate, nu câștigi acest război. De aceea vine momentul în care este nevoie de o escaladare pentru a justifica mobilizarea. Și acesta este un moment foarte periculos. Desigur, nimeni nu poate ști ce se întâmplă în mintea lui Vladimir Putin. Dar acesta ar putea fi calculul său — să meargă mai departe și să schimbe cursul acestui război”, a declarat Kallas.

Potrivit estimărilor serviciilor occidentale de informații, armata rusă pierde în Ucraina aproximativ 35 de mii de soldați în fiecare lună — mai mult decât poate recruta Kremlinul prin contractori și voluntari. The Wall Street Journal scrie că menținerea actualului ritm al războiului fără o nouă mobilizare ar putea deveni în curând imposibilă.

Un astfel de pas, similar mobilizării parțiale a 300 de mii de persoane din toamna anului 2022, ar avea consecințe majore atât în interiorul Rusiei, cât și pe plan extern, notează publicația.

În februarie, experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA au scris că Kremlinul ar putea pregăti societatea rusă pentru o nouă mobilizare parțială. Ei au menționat că numărul noilor contractori nu mai acoperă pierderile de pe front și au atras atenția asupra legilor adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului rus al Apărării să utilizeze rezerva de mobilizare de aproximativ două milioane de persoane.