Escrocherii telefonice de peste 1,2 milioane de lei, înregistrate în weekend

În weekend, oamenii legii au înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică, dintre care unul a fost comis anterior, însă raportat abia acum de victimă. Prejudiciul total se estimează la 1 211 010 de lei, a anunțat luni, 7 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate, înainte ca acestea să producă prejudicii.

Astfel, unul dintre cazurile înregistrate a avut loc pe 4 septembrie, în Stăuceni.

„Victima, o femeie de 59 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale și ai Serviciului de Informații și Securitate. Aceasta a transmis suspecților 45 000 de euro”, a precizat IGP.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste vigilență sporită și să nu transmită bani sau date cu caracter personal persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.