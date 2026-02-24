Premierul Munteanu, la patru ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean”

Premierul Alexandru Munteanu, a venit marți, 24 februarie, cu un mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Prim-ministrul susține că atunci era la Kiev și că „în câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”.

„Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat. Au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în căutarea unui adăpost sigur, iar războiul a despărțit familii întregi, lăsând în urmă durere și incertitudine”, a declarat Munteanu.

„Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean”

„Astăzi se împlinesc patru ani de când Federația Rusă duce un război barbar împotriva Ucrainei. Patru ani în care Kremlinul bombardează necontentenit orașe ucrainene, lovește infrastructura energetică și transformă iernile într-o armă împotriva oamenilor. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean și ucide oameni nevinovați pentru a frânge spiritul Ucrainei. Dar spiritul acestui popor este de neînvins. În tot acest timp, am văzut hotărârea oamenilor de a nu-și abandona libertatea. Am văzut unitatea unui popor care nu se frânge, ci devine tot mai puternic și mai solidar. Am văzut și solidaritatea europeană – solidaritatea umană – mii de refugiați ucraineni întâlniți la hotare de cetățenii noștri care le deschideau frățește casele și le ofereau mâncare și adăpost.”

Totodată, acesta susține că R. Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina.

„Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale. Pentru ca toți cei care au fost nevoiți să plece să poată reveni, în siguranță, acasă, inclusiv copiii răpiți de Federația Rusă. Iar criminalii, făptașii acestui război să fie pedepsiți. Слава Україні (n.red. Glorie Ucrainei)”, a mai adăugat premierul.

Ucraina a fost atacată de Federația Rusă pe 24 februarie 2022. Potrivit Parlamentului, de la începutul războiului, R. Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni raportat la numărul de locuitori din Europa.

