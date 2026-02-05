Elevii din capitală vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii, din cauza poleiului

Primarul capitalei a declarat că a fost luată decizia ca astăzi și mâine, 5-6 februarie, copiii să rămână acasă și să învețe online, „din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, în decurs de una-două ore se formează ghețuș chiar și pe straturile de amestec antiderapant deja împrăștiate”.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.