Elevii din capitală vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii, din cauza poleiului
Primarul capitalei a declarat că a fost luată decizia ca astăzi și mâine, 5-6 februarie, copiii să rămână acasă și să învețe online, „din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, în decurs de una-două ore se formează ghețuș chiar și pe straturile de amestec antiderapant deja împrăștiate”.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.
„Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță. Totodată, vom dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță să rămână acasă pentru a-și desfășura activitatea în regim online. Pe parcursul serii, toate serviciile au acționat pentru prevenție, iar pe durata nopții echipele au fost în teren. Până în prezent, s-a intervenit de două ori cu material antiderapant în toate sectoarele”, a declarat Ion Ceban.