Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace, relatează sursele El Pais. Publicația scrie această idee, deși nu a fost exprimată public, începe să fie discutată în cercurile diplomatice ca un „rău mai mic”.

Potrivit El Pais, aceste sentimente au dominat întâlnirea de la Bruxelles dintre reprezentanții Franței, Germaniei, Finlandei, Italiei și Regatului Unit și șeful delegației ucrainene de negocieri de pace, Rustem Umerov. Unii reprezentanți europeni au sugerat că pacea ar putea fi imposibilă fără concesiile cerute de Rusia. Sursa citată scrie că Umerov a subliniat dificultatea unui astfel de pas din cauza implicațiilor politice și emoționale, a preocupărilor de securitate și a constrângerilor constituționale.

În același timp, El Pais notează că potențialele concesii teritoriale se confruntă cu o rezistență serioasă din partea Poloniei și a statelor baltice, care le consideră o amenințare la adresa propriei securități. Publicația relatează că mai multe agenții europene de informații au avertizat asupra posibilității unei agresiuni rusești împotriva unei țări a UE în următorii cinci ani.

Sursele El Pais au remarcat, de asemenea, un sentiment tot mai mare de neputință în Europa și conștientizarea faptului că țările europene vor trebui probabil să suporte greul reconstrucției Ucrainei. Între timp, argumentul că Ucraina a „câștigat deja războiul” începe să fie auzit în capitalele europene, deoarece Rusia nu a reușit să-și atingă obiectivul inițial de a stabili un regim marionetă.

Cu o zi înainte, Der Spiegel a relatat că liderii UE, în timpul discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, l-au avertizat asupra riscului de „trădare” din partea administrației Donald Trump, care caută un acord separat cu Kremlinul, ocolind aliații europeni ai NATO. Potrivit publicației, președintele francez Emmanuel Macron i-a spus lui Zelenski că Trump „ar putea trăda” Ucraina în chestiuni legate de teritoriu și garanții de securitate, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean să fie „extrem de atent”, adăugând: „Se joacă – cu tine și cu noi”, referindu-se la negociatorii americani – dezvoltatorul miliardar Steven Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.