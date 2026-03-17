Drona depistată la Tudora a fost detonată „în condiții de maximă siguranță”, anunță Guvernul

Drona depistată marți, 17 martie, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, a fost detonată în condiții de maximă siguranță, a informat Guvernul. În urma cercetărilor de la fața locului, geniștii din Batalionul de Geniu „Codru”, împreună cu specialiștii din Inspectoratul General de Poliție, au identificat drona ca fiind de tip Gheran-2.

„Drona conținea explozibil, care prezenta pericol pentru populație. Geniștii au înlăturat riscul de explozie, fiind eliminată sursa de energie către explozibil. Specialiștii militari au constatat că drona avea încărcătura termobarică cu bile de împrăștiere”, a punctat Executivul.

Anunțul autorităților a venit la câteva ore după ce un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).

Conform unui comunicat de presă emis de Poliția de Frontieră (IGPF), la ora 09:55, la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost pus în aplicare semnalul de serviciu Exploziv-Alpha, ca urmare a informației parvenite de la populație referitoare la un obiect suspect în satul Tudora, la aproximativ 500 de metri de la linia de frontieră.