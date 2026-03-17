Drona găsită pe un câmp din satul Tudora conține explozibil, anunță oamenii legii

Drona găsită în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe un câmp din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform IGP, „având în vedere pericolul iminent”, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului.

„La moment este evaluat pericolul și sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, notează oamenii legii.

Anunțul autorităților a venit la câteva ore după ce un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).

Conform unui comunicat de presă emis de Poliția de Frontieră (IGPF), la ora 09:55, la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost pus în aplicare semnalul de serviciu Exploziv-Alpha, ca urmare a informației parvenite de la populație referitoare la un obiect suspect în satul Tudora, la aproximativ 500 de metri de la linia de frontieră.

„La fața locului au fost depistate fragmente de dronă. Echipele de Gestionare a Obiectelor Explozive (GOI) acționează pentru evaluarea și neutralizarea obiectului”, a menționat IGPF.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile.