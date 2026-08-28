Douăzeci de persoane inclusiv șapte minori au fost evacuați în urma unui incendiu din capitală

Douăzeci de persoane, inclusiv șapte minori, au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Calea Orheiului nr. 93 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 27 august 2026, la ora 20:38, a anunțat vineri, 28 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit primelor informații, fum și flăcări au fost observate la etajul 4 al unui bloc de locuit cu 5 nivele. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul apartamentului afectat cu 2 nivele.

În mod prioritar, salvatorii au evacuat din scara blocului 20 de persoane, printre care 7 minori, prevenind intoxicarea acestora cu produsele de ardere.

„Angajații IGSU au reușit localizarea arderii la ora 21:18 și lichidarea completă a incendiului la ora 22:53. În urma incendiului, au fost distruse mai multe bunuri materiale din interiorul antreului, bucătăriei, dar și al unei camere, pe o suprafață de circa 47 m², din suprafața totală de 79 m² a apartamentului.”

În urma incendiului, victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.

Potrivit datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 33 de situații de risc.