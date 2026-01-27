Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Dosarul Ciochină: Inculpatul - chemat…

Dosarul Ciochină: Inculpatul – chemat în fața instanței cu aproape o lună mai devreme decât se stabilise inițial

Examinarea dosarului Ciochină va fi reluată la Judecătoria Chișinău pe 29 ianuarie, cu aproape o lună mai devreme decât stabilise inițial instanța de judecată. Informația apare pe portalul instanțelor de judecată și vine la câteva zile după ce Curtea Constituțională a respins o sesizare depusă de fostul primar de Boldurești.

Deși, inițial, dezbaterile judiciare în procesul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, au fost suspendate până la 19 februarie, potrivit portalului național al instanțelor, a fost stabilită o ședință lucrativă pentru data de 29 ianuarie. Magistrata Lilia Lupașco a programat ședința după ce Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de Ciochină privind ridicarea excepției de neconstituționalitate.

„Instanța a luat act de decizia Curții Constituționale și a decis programarea unei ședințe mai devreme de luna februarie”, ne-a comunicat grefiera judecătoarei Lilia Lupașco.

Vineri, 23 ianuarie, Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, prin care acesta a invocat neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală.

Nicanor Ciochină a sesizat Curtea Constituțională după ce magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate pe 12 ianuarie.

Anterior, procurorul de caz a denunțat o încercare vădită de tergiversare, iar avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a calificat situația drept „șiretlic, ping pong juridic”.

Avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, susținea că Ciochină și avocații săi „își fac bine treaba”.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate.

Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.

