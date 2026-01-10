Dosarele acoliților lui Plahotniuc, pe final. Damir și Țuțu își vor afla sentințele în această lună

Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, cercetat în dosarul angajărilor fictive de la MAI pentru abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice, își va afla sentința luni, 19 ianuarie 2026, după ce instanța a amânat pronunțarea planificată inițial pentru data de 24 decembrie 2025.

O săptămână mai târziu, la 27 ianuarie 2026, își va afla sentința și Constantin Țuțu, kickboxerul pe care fostul oligarh l-a făcut deputat, cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență.

Dosarul lui Damir: Cinci capete de acuzare

Potrivit procurorilor, în 2017, în timp ce Partidul Democrat din Moldova (PDM) guverna țara, finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, a fost angajat „formal și ilegal” în cadrul Direcției numărul 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), o unitate specială a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care a fost lichidată între timp.

Anterior angajării, șeful Inspectoratului Generalde Poliție (IGP) de la acea vreme, Alexandru Pînzari, în colaborare cu Valeriu Cojocaru, care conducea fosta Direcție nr. 5 a INI, au aprobat un regulament privind organizarea și funcționarea Secției nr. 1 „K” a Direcției nr. 5 a INI, arogând acestei subdiviziuni unele competențe improprii activității polițienești: verificarea jurnaliștilor și a angajaților misiunilor diplomatice, precum şi avizarea candidaţilor la funcţiile de judecători. Prin același act, s-au redus semnificativ din criteriile de angajare a personalului în Secție, modificări care au permis angajarea lui Dorin Damir.

Deși angajarea lui Damir era una fictivă, fără ca acesta să fi desfășurat activitatea polițienească, finul lui Plahotniuc a obținut gradul special „inspector-principal” la doar două luni de la angajarea sa, iar în februarie 2019, i-a fost acordat următorul grad special de „comisar”.

Totodată, ,contrar normelor și actelor de reglementare, Damir a beneficiat de acte codificate cu o altă identitate, pe care le-a utilizat în repetate rânduri pentru a părăsi teritoriul R. Moldova.

Astfel, potrivit procurorilor, în perioada iulie 2017 – septembrie 2019, Dorin Damir, fără a exercita în fapt nicio activitate în cadrul Direcției nr. 5 a INI, a încasat sume necuvenite de bani, fraudând astfel bugetul public în sumă de peste170 de mii de lei. De asemenea, a beneficiat de dreptul de a perfecta acte în baza altor identități, dreptul de a avea acces la materiale și proceduri cu accesibilitate limitată

Cercetarea judecătorească a durat patru ani și patru luni

Procurorii i-au înaintat cinci capete de acuzare: abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Dosarul a fost trimis pe masa magistraților în septembrie 2021.

După cinci ani și patru luni de examinare în primă instanță a dosarului angajărilor fictive de la MAI, Dorin Damir urmează să își afle sentința luni, 19 ianuarie 2026, după ce instanța a amânat pronunțarea planificată inițial pentru data de 24 decembrie 2025.

„În legătură cu faptul că este un material voluminos, termenul care a fost programat nu a fost suficient, iar instanța ia un termen suplimentar. Si mai este un motiv: că unul din membrii completului se va afla în perioada asta în concediu de odihnă anual”, au motivat judecătorii amânarea cu aproape o lună a pronunțării sentinței.

Pentru cele incriminate lui Damir, legea prevede o pedeapsă de la 2 la 12 ani închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții.

„Acest dosar va întra în istorie ca o bătaie de joc și umilință”

Solicitat de ZdG, Dorin Damir a dat vina pe procurori pentru că i-ar fi instrumentat dosarul „la comandă”.

„Practic toate materialele sunt deja făcute public de către fostul procuror D. Railean, la comanda celor care l-au plătit din gros. I-au procurat apartament în București, business în Brașov. Așa că el stă bine-mersi în România. Despre dosar voi vorbi numai după finalizare. Dar multe am de spus. Acest dosar va intra în istorie ca o bătaie de joc și umilință a acelor persoane care își fac datoria printr-un mod mai special, secret, în CNA, SIS, MAI. O să ajungem și vom vedea când pe banca acuzaților vor fi cei care prin acțiunile sale meschine au coborât mai jos de „plintus” activitatea secretă a structurilor de forță, pe parcursul a 30 ani. Până aici cu scrisul, sănătate!”, ne-a transmis Damir. Nu l-am putut găsi pe Dumitru Răileanu pentru o replică la acuzațiile lui Damir.

Dosarul lui Țuțu, cinci ani și opt luni în instanță. Acuzațiile aduse de procurori

În mai 2020, a fost trimis în instanță un dosar penal în care Constantin Țuțu era învinuit de escrocherie și trafic de influență. Potrivit procurorilor, în 2017, Țuțu ar fi primit 20 de mii de euro pentru a influența actori din sistemul judiciar pentru soluționarea unei cauze penale în favoarea inculpatului.

Peste mai bine de un an, în noiembrie 2021, încă un dosar pe numele lui Țuțu a fost trimis în judecată, fiind învinuit de îmbogățire ilicită și fals în declarații. Potrivit acuzațiilor aduse de procurori, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, în perioada 2014-2019, Țuțu a efectuat cheltuieli în sume mai mari decât veniturile realizate în aceeași perioadă, și că, pentru anul 2017 și respectiv 2018, ar fi inclus în declarația de avere și interese personale date false și incomplete asupra veniturilor obținute.



Cele două cauze au fost comasate ulterior în untr-una singură.

După cinci ani și opt luni de examinare, Constantin Țuțu, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13 într-un alt dosar penal, urmează să-și afle sentința marți, 27 ianuarie 2025.

„Acesta este un abuz. Eu n-am încălcat nimic”

În cadrul ședinței din 26 noiembrie 2025, convocate pentru a-și spune ultimul cuvânt, ex-deputatul Țuțu a menționat că nu recunoaște niciunul dintre capetele de acuzare care i se impută. În discursul său, Țuțu și-a argumentat punctual nevinovăția.

Cu referire la învinuirea care i se aduce privind traficul de influență, Țuțu a menționat că autorul denunțului împotriva lui a fost presat de organele de drept s-o facă.

„Cum am făcut cunoștință cu persoana care a depus denunț împotriva mea? Ne-am văzut la sală, ne-am antrenat împreună, după care această persoană a fost arestată. Sub presiune, când se afla în arest preveniv la CNA (n.r. Centrul Național Anticorupție), el a depus plângere penală. Persoana doar m-a rugat să-i recomand un avocat bun. Asta și am făcut. Doar atât. Nu am nicio implicare pe acest dosar, nu sunt vinovat”, a declarat Țuțu.

Țuțu a adăugat că imobilul despre care vorbesc procurorii ar fi fost construit pe banii unui prieten, căruia îi este și astăzi dator.