Donații de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață și existența unei potențiale averi nejustificate. Judecătorul Vasile Nogai a fost audiat de Comisia Vetting

Judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și actual președinte interimar al Judecătoriei Drochia, a fost audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Comisia anunță că a examinat mai multe aspecte ce țin de integritatea financiară a magistratului donații primite de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață, deținerea de facto a unui autoturism și existența unei potențiale averi nejustificate, identificate pe parcursul mai multor ani din perioada de evaluare.

În ceea ce privește integritatea etică, Comisia relatează că a analizat două posibile situații de conflict de interese în care magistratul ar fi fost implicat în exercitarea atribuțiilor sale în calitate de judecător. La solicitarea judecătorului Vasile Nogai, în cadrul audierii au intervenit și persoane terțe. Aceste intervenții au avut loc în partea închisă a ședinței.

Ultima audiere din 2025 a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor s-a desfășurat în cadrul Completului D, format din Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte al completului), Iurie Gațcan și Lilian Enciu, care l-au audiat pe judecătorul Vasile Nogai.

Comisia scrie că înregistrarea audierii va fi publicată în termen de cel mult trei zile. De asemenea, în termen de 30 de zile, Comisia va elabora un raport motivat, care va conține concluzia privind promovarea sau nepromovarea evaluării de către magistrat.

Vasile Nogai activează în sistem din anul 2008. În 2013, acesta a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

În februarie 2015, Nogai a fost desemant pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Glodeni, începând cu data de 10 februarie 2015, până la anularea suspendării sau pronunţării unei hotărâri definitive de către instanţa de judecată. În decembrie 2016 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017. La 8 septembrie Vasile Nogai a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de patru ani, iar în mai 2022, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.