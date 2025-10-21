Percheziții după ce CSM și-a dat acordul: numele ex-președintelui de instanță și detalii din dosarul în care este învinuit de trafic de influență. Și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem

Fostul vicepreședinte și președinte interimar al Judecătoriei Edineț, Eugeniu Pșenița, este magistratul în privința căruia Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, demersul procurorului general privind autorizarea efectuării perchezițiilor, reținerii, aducerii silite și arestului, conform surselor ZdG. Acesta urmează să fie cercetat în stare de libertate.

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență, conform comunicatului de presă emis de CNA.

Detalii din dosar

Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul unui bărbat și al altor persoane aflate în curs de identificare, mijloace bănești pentru a influența persoane cu funcții de demnitate publică din cadrul Judecătoriei Edineț. Scopul acestor acțiuni ar fi fost determinarea instanței să înlocuiască măsura preventivă a arestului unui învinuit cu una mai blândă – liberarea provizorie sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Suma exactă a banilor pretinși urmează a fi stabilită pe parcursul urmăririi penale. În urma perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru investigație. Bănuitul este audiat și urmează să fie cercetat în stare de libertate”, se arată în comunicat.

Conform CNA, dosarul în care figurează magistratul are legătură cu o schemă de corupție demascată în iulie 2025 de ofițerii CNA și procurori. Potrivit anchetei, un avocat, în complicitate cu două persoane care au acționat în calitate de intermediari, ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, suma totală de aproximativ 500 de mii de lei, susținând că ar putea influența un procuror responsabil de urmărirea penală într-un dosar privind organizarea migrației ilegale, pentru a-l determina să adopte o soluție favorabilă față de un învinuit. Drept dovadă, în luna iunie 2025, persoana vizată a fost scoasă de sub urmărire penală.

Cariera judecătorului

Eugeniu Pșenița urma să fie evaluat de către Comisia de Evaluare a Judecătorilor în virtutea funcțiilor de vicepreședinte și președinte al Judecătoriei Edineț, pe care le-a deținut în perioada 2016-2025. Acesta și-a dat demisia din funcție în luna mai, după ce a fost notificat în privința începerii evaluării, aceasta fiind acceptată de către CSM în iunie.

Eugeniu Pșenița a fost numit, prin decretul președintelui din 11 iunie 2003, în funcția de judecător la Judecătoria Edineţ, pe un termen de 5 ani, iar prin decretul președintelui din 30 septembrie 2008, a fost numit, în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin decretul președintelui R. Moldova din 17 martie 2016, a fost numit în funcția de președinte la Judecătoria Edineţ, pe un termen de 4 ani. Prin hotărârea CSM din 23 martie 2021, judecătorul Eugeniu Pșenița a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, începând cu 25 martie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

Potrivit hotărârii CSM din 27 decembrie 2016, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Edineţ. Totodată, potrivit decretului din 22

martie 2017, Eugeniu Pșenița a fost numit în funcția de vicepreşedinte la Judecătoria Edineţ, pe un termen de 4 ani. Ulterior, prin hotărârea CSM din 10 decembrie 2024 cu privire la unele aspecte ce țin de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 135 din 13.06.2024 pentru modificarea unor acte normative (revizuirea hărții judecătorești), Eugeniu Pșenița a fost desemnat în calitate de președinte interimar

al Judecătoriei Edineț, începând cu 27 decembrie 2024 și pînă la numirea unui președinte al judecătoriei în condițiile legii.

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii concluzionează că cererea de demisie înaintată de magistratul vizat, fiind depusă urmare a notificării de către Comisia de evaluare externă cu privire la inițierea evaluării externe, are loc prin efectul Legii privind evaluarea externă a judecătorilor şi procurorilor şi modificarea unor acte normative nr. 252 din 17 august 2023”, se arată în decizia CSM din 17 iunie.

Acesta a plecat onorabil din funcție. Conform legii, se consideră demisie a judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcție dacă, în exercițiul funcțiunii și în afara relațiilor de serviciu, el nu a comis fapte care discreditează justiția sau compromit cinstea și demnitatea de judecător. Judecătorului care a plecat onorabil din sistem i se plătește o indemnizație unică de concediere egală cu 50% din produsul înmulțirii salariului său mediu lunar la numărul de ani complet lucrați în funcția

de judecător.

„Consiliul Superior al Magistraturii reține că la momentul examinării cererii lipsesc careva informații cu privire la fapte sau circumstanțe care ar împiedica admiterea cererii de demisie în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea nr. 544/1995, începând cu data de 17 iunie 2025”, nota atunci organul de autoreglementare.

Eugeniu Pșenița s-a retras din concursul pentru funcția de membru în Colegiul Disciplinar al judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii, conform unui comunicat de presă emis miercuri, 11 septembrie 2024, de Comisia Vetting.

ZdG a scris anterior despre magistrat în contextul spațiilor locative din Chișinău la preț preferențial pentru judecători.