Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical

Un proiect de amploare care integrează ospitalitatea internațională și serviciile medicale de generație nouă într-un format fără precedent pe piața locală

Parteneriatul companiilor Summa și FIBA anunță începerea oficială a edificării unuia dintre cele mai reprezentative și importante proiecte integrate din Republica Moldova: un complex care va include două branduri internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence Inn by Marriott – precum și noul centru medical Medpark City Clinic, un hub medical de generație nouă.

Evenimentul care a marcat lansarea lucrărilor de construcție s-a desfășurat la Endava Tower, în prezența invitaților de onoare: oficiali guvernamentali, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai companiilor Summa, FIBA Group și Marriott International. Ceremonia a fost deschisă prin prezentarea conceptului arhitectural, urmată de o sesiune oficială de alocuțiuni.

Selim Bora, Președinte, Summa:

„Am venit în această țară când aveam 26 de ani și astăzi pot să vă spun că și după 30 de ani ne simțim la aceeași vârstă și cu același nivel de entuziasm și speranțe în viitor. Noi cu adevărat ne simțim parte a prosperității și a dezvoltării Republicii Moldova ca țară. Știți deja ce am reușit să realizăm până acum în această țară. Cel mai important este faptul că, împreună cu partenerul nostru, avem astăzi 1.250 de angajați care trăiesc în condiții stabile, în armonie, alături de noi. Pentru noi, acest lucru are o valoare enormă. Suntem determinați să creștem această cifră, iar împreună cu partenerul nostru, FIBA Group, avem o echipă extrem de dedicată care lucrează pentru realizarea proiectelor deja anunțate și care vor deveni realitate în viitorul apropiat. Acum este momentul să muncim. Avem în față un proiect major, pe care trebuie să îl implementăm cât mai curând posibil. Împreună cu partenerii noștri, suntem mândri să contribuim la dezvoltarea acestei țări.”

Momentul central al evenimentului l-a constituit ceremonia festivă de așezare simbolică a pietrei de temelie, marcând astfel debutul oficial al construcției noului complex. Acest gest tradițional a subliniat importanța strategică a proiectului pentru poziționarea Chișinăului pe harta regională a turismului business și medical.

Murat Özyeğin, Președinte, FIBA Group:

„Odată cu lansarea lucrărilor la acest nou proiect, care cuprinde două hoteluri de clasă mondială și o clinică medicală model, ne reafirmăm încrederea în potențialul Republicii Moldova și angajamentul nostru de a contribui în mod semnificativ la progresul economic și social al țării. Fiecare proiect pe care l-am realizat aici a consolidat parteneriatul nostru, iar momentul de astăzi reprezintă o continuare firească.”

Proiectul marchează o nouă etapă în dezvoltarea brandului Marriott International pe piața locală, consolidând prezența sa în regiune. Moxy Hotels, orientat către generația tânără, aduce o experiență modernă, centrată pe tehnologie și design contemporan. Iar Residence Inn by Marriott aduce pe piață un concept nou, dedicat unui segment interesat de sejururi extinse.

Ivan Kiseev, Director Senior pentru Dezvoltarea Hotelurilor în CEE și CSI, Marriott International:

„Astăzi marcăm un nou început remarcabil. Un hotel dual-brand, reunind brandul tânăr, dinamic și orientat spre lifestyle — Moxy — și Residence Inn by Marriott, conceput pentru oaspeții care optează pentru sejururi de lungă durată. Cele două hoteluri vor fi integrate cu o facilitate medicală ultramodernă sub brandul Medpark. Acest proiect a fost conturat de o echipă care manifestă un angajament autentic față de această țară și este susținut de investitori a căror viziune pe termen lung depășește rezultatele imediate, vizând crearea unui impact durabil pentru Republica Moldova.”

Medpark City Clinic, un hub medical de generație nouă, va face parte din noul complex. Unitatea medicală va fi conectată direct la infrastructura Spitalului Internațional Medpark, unica instituție medicală privată din Republica Moldova acreditată de JCI – Joint Commission International. Medpark City Clinic, concepută pentru a oferi îngrijire complexă și servicii medicale exclusive, va integra specialități medicale avansate, standarde înalte de calitate, expertiză internațională și specialiști cu certificări europene și internaționale.

Emil Ceban, Ministrul Sănătății al Republicii Moldova:

„În ultimii ani Republica Moldova și-a definit clar direcția de dezvoltare continuă a serviciilor medicale, astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de îngrijiri sigure, performanțe comparabile cu cele din statele Uniunii Europene. Pentru a atinge aceste obiective avem nevoie de investiții constante în infrastructura modernă, tehnologii avansate și formarea continua a profesioniștilor în sistemul de sănătate. Inaugurarea Medpark City Clinic reprezintă întocmai astfel de colaborări strategice, un proiect care complementează eforturile naționale de dezvoltare și contribuie la creșterea serviciilor medicale oferite populației din Republica Moldova. ”

Lansarea acestui proiect consolidează atractivitatea investițională a Republicii Moldova, demonstrând că piața locală devine tot mai competitivă și capabilă să atragă investitori internaționali de calibru.

Natalia Selevestru, Secretară de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării:

„Tendințele actuale de dezvoltare – inclusiv turismul vitivinicol, cultural, gastronomic și medical – evidențiază clar o nevoie crescândă de unități de cazare și de extindere a capacităților de găzduire. Între anii 2022 și 2024, creșterea a fost de doar 11 unități, ceea ce reprezintă un avans modest de 2,8%. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării salută parteneriatul SUMMA–FIBA pentru construcția a două hoteluri realizate la standarde internaționale. Odată cu integrarea clinicii Medpark, acest proiect va susține și va promova turismul medical și va extinde oportunitățile din acest sector în plină dezvoltare.”

Proiectul reprezintă o investiție totală de 40 milioane de euro, darea în exploatare a complexului fiind estimată pentru prima parte a anului 2028.

