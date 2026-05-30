Donald Trump, fără nicio decizie privind acordul cu Iranul, după ce a promis o „hotărâre finală”

Președintele american Donald Trump a ieșit vineri, 29 mai, dintr-o întâlnire de două ore în „Situation Room”, centrul de criză de la Casa Albă, fără nicio actualizare cu privire la „hotărârea finală” pe care a promis-o cu privire la Iran, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de POLITICO.

Întâlnirea a avut loc după ce Trump a prezentat un set amplu de condiții pentru un acord care să pună capăt conflictului care a perturbat economia globală.

„Întâlnirea s-a încheiat și a durat aproximativ două ore. Președintele Trump va face doar o înțelegere bună pentru America și care să îndeplinească limitele sale. Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară”, a declarat oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a împărtăși detalii despre întâlnire.

Condițiile stabilite de Trump într-o postare pe Truth Social au inclus cerințe ca Iranul să fie de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară, să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz fără restricții sau taxe și să elimine orice mine de pe calea navigabilă strategică pe care SUA nu le-au îndepărtat deja.

Trump a abordat, de asemenea, problema uraniului îmbogățit îngropat în siturile lovite de bombardierele americane B-2 anul trecut, spunând că materialul va fi excavat în comun de SUA și Iran, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și distrus.

SUA și Iranul se apropiaseră săptămâna aceasta de un memorandum de înțelegere de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și stabilirea unor discuții nucleare suplimentare, deși Trump nu semnase încă. În weekend, Trump a anunțat pe Truth Social că un acord de pace „a fost în mare parte negociat”, rămânând doar „aspectele finale” pentru discuții.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la perspectivele unui acord după întâlnire.

Chiar dacă Casa Albă a exprimat încredere că un acord este aproape, armistițiul a dat dovadă de tensiuni semnificative, cele două țări angajându-se într-o serie de schimburi de replici. Comandamentul Central al SUA a acuzat Iranul de o „încălcare gravă a armistițiului” după ce forțele iraniene au lansat o rachetă balistică spre Kuweit, care a fost interceptată, și cinci drone în apropierea Strâmtorii Ormuz, toate doborâte de forțele americane.