Donald Trump spune că va lua o decizie finală asupra acordului cu Iranul: Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 29 mai, pe rețeaua sa Truth Social că începe o ședință în „Situation Room”, centrul de criză de la Casa Albă, pentru a lua o decizie finală privind acordul cu Iranul, transmite Reuters, citat de Agerpres.

El a precizat câteva puncte care trebuie să fie incluse într-o eventuală înțelegere:

Iranul să accepte că nu va dezvolta arme nucleare;

Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă și deminată;

uraniul înalt îmbogățit din Iran să fie recuperat și distrus de Statele Unite;

americanii să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

„Nu se vor transfera bani până la noi ordine. Alte elemente de importanță mai mică au fost convenite. Voi avea acum o ședință în Situation Room pentru a lua o hotărâre definitivă”, a scris președintele SUA.

Anterior, principalul negociator al Iranului, Mohammad Baqer Qalibaf, s-a declarat sceptic cu privire la un acord.

„Nu avem încredere în garanții și vorbe, doar acțiunile sunt criteriul. Nu se va lua nicio măsură înainte ca cealaltă parte să acționeze. Câștigătorul oricărui acord este cel care este mai bine pregătit pentru război a doua zi”, a declarat Qalibaf într-o postare pe rețelele de socializare, fără a oferi detalii.

După ce SUA își ridică blocada asupra navelor iraniene, strâmtoarea va fi redeschisă în conformitate cu aranjamentele Teheranului, a declarat o agenție de știri iraniană. Agenția a precizat că nu exista nicio prevedere pentru distrugerea materialelor nucleare în Memorandumul de Înțelegere al celor două părți, deși exista un acord pentru eliberarea a 12 miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului.

Războiul lansat de SUA și Israel pe 28 februarie a ucis mii de oameni, în principal în Iran și Liban, și a provocat probleme economice globale prin creșterea prețurilor la energie din cauza închiderii efective a Strâmtorii Ormuz de către Iran.