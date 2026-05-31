Detaliile oferite de Maia Sandu despre decretul prin care i-a restabilit cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a explicat că restabilirea cetățeniei moldovenești pentru fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost posibilă abia după ce acesta a depus o cerere oficială în acest sens. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 30 mai a emisiunii „Jurnal politic”.

Șefa statului a precizat că legislația nu permite acordarea sau restabilirea cetățeniei în lipsa unei solicitări scrise din partea persoanei vizate. Potrivit acesteia, cererea semnată de Traian Băsescu a fost transmisă autorităților cu doar câteva săptămâni în urmă, după care au fost urmate toate procedurile legale necesare.

Maia Sandu a declarat că a fost „o onoare” să semneze decretul de restabilire a cetățeniei și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de Traian Băsescu Republicii Moldova de-a lungul timpului.

La 26 mai, președinta a semnat decretul prin care fostului șef al statului român i-a fost restabilită cetățenia Republicii Moldova. În reacție, Traian Băsescu i-a mulțumit Maiei Sandu și și-a reafirmat susținerea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și pentru unirea acesteia cu România.

Traian Băsescu a obținut pentru prima dată cetățenia Republicii Moldova în anul 2016, printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti. Un an mai târziu, cetățenia i-a fost retrasă printr-un decret emis de fostul președinte Igor Dodon.

Fostul lider de la București a deținut funcția de președinte al României în perioada 2004–2014. În timpul mandatelor sale, a susținut facilitarea procesului de redobândire a cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova și extinderea programelor de burse destinate studenților basarabeni.