Donald Trump a anunțat crearea unei baze militare americane în apropierea granițelor Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că au fost înregistrate „progrese semnificative” în negocierile privind crearea unei baze militare americane în Polonia și a anunțat că locul în care aceasta ar urma să fie amplasată ar putea fi făcut public în curând. Potrivit lui Trump, acordurile au devenit posibile datorită „conducerii curajoase” a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.

„Dacă acest lucru se va întâmpla, locația va fi anunțată foarte curând. Va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță americano-poloneză”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Declarația președintelui american vine după două atacuri rusești, într-un interval de o săptămână, în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia. În urma acestora, Polonia a consolidat securitatea punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și a trimis militari în zonă.

Unitățile de geniu ale armatei poloneze au început să consolideze infrastructura și să amenajeze posturi de observare și de pază în apropierea punctelor de trecere din Dorohusk, Medyka și Korczowa.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că escaladarea din partea Moscovei „devine o realitate” și creează riscuri pentru țară. El le-a cerut, de asemenea, aliaților din NATO să fie pregătiți pentru intensificarea activității Rusiei în următoarele săptămâni și luni și pentru „un răspuns comun, dacă va fi necesar”.

La începutul lunii august, The Wall Street Journal, citând informații ale serviciilor americane de informații, a relatat că Rusia ar putea încerca în următorii ani să „testeze hotărârea NATO” printr-un „atac limitat” asupra uneia dintre țările membre ale alianței. Printre scenariile posibile, publicația a menționat o invazie terestră într-una dintre țările baltice.

La sfârșitul lunii august, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova. Potrivit The Wall Street Journal, acesta a avertizat autoritățile ruse împotriva unui eventual atac asupra statelor baltice.

Anterior, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au afirmat că Rusia se află în „faza zero” a pregătirilor pentru un posibil conflict cu NATO. Potrivit evaluării acestora, Moscova își reorganizează districtele militare și dezvoltă infrastructură militară în apropierea flancului estic al alianței, consolidând în același timp operațiunile hibride în Europa.

În august, imaginile din satelit au permis identificarea a 10 noi baze pentru lansarea dronelor „Geran” în apropierea granițelor statelor NATO.