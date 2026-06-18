Doi tineri, prinși în flagrant după ce au încercat să obțină peste 390.000 de lei printr-o schemă de escrocherie. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore

Doi tineri de 18 ani din Chișinău au fost reținuți în flagrant, bănuiți că făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în escrocherii, anunță joi, 18 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit anchetei, victima, o tânără de 24 de ani, a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de distribuție a energiei electrice. Sub pretextul verificării și înlocuirii contorului electric, aceștia au obținut încrederea victimei.

Ulterior, un alt membru al grupării, care s-a dat drept reprezentant al organelor de drept, a informat-o în mod fals că, pe numele său, au fost solicitate credite.

„Sub pretextul prevenirii unei fraude financiare, victima a fost convinsă să contracteze un credit în valoare de peste 390 000 de lei, iar prima tranșă de bani a fost predată unuia dintre suspecți”, a precizat IGP.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative desfășurate de polițiști, cei doi tineri, care aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale, au fost reținuți în flagrant în momentul în care victima urma să transmită și cea de-a doua tranșă de bani.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore. Conform legislației, aceștia riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.