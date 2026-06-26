Doi minori s-au înecat ieri în raioanele Drochia și Nisporeni. IGSU îndeamnă la responsabilitate maximă în perioada estivală

Doi minori și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, în seara zilei de 25 iunie 2026. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) reamintește că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult este strict interzis și reprezintă un risc major pentru viață.

Primul caz s-a produs în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minore au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat o fetiță în vârstă de 10 ani a început să se înece. Un prieten chemat în ajutor a reușit să găsească și să extragă corpul neînsuflețit al copilei la mal.

Cel de-al doilea caz a fost raportat în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni. Conform datelor preliminare, doi adolescenți în vârstă de 17 ani s-au deplasat la un bazin de acumulare a apei destinat utilizării în cazuri de incendii. La un moment dat, unul dintre minori a alunecat și a căzut în apă. Tânărul aflat împreună cu acesta a încercat să-i acorde ajutor, însă pentru că nu știa să înoate a solicitat sprijinul persoanelor din localitate. Victima a fost scoasă la mal de mai mulți bărbați înainte de sosirea echipelor de intervenție. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, au fost nevoiți să constate decesul minorului.

Toate circumstanțele producerii acestor tragedii sunt investigate de organele competente.

Potrivit studiilor realizate de specialiștii IGSU, cele mai multe cazuri de înec se produc în zilele lucrătoare ale săptămânii, când copiii și adolescenții merg la scăldat fără supravegherea adulților.

IGSU face apel către părinți și îngrijitori să manifeste responsabilitate maximă și să respecte regulile de siguranță: